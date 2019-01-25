Kanser hastası kadın ölüme böyle gitmiş!

Olay, 14 Ocak'ta sabah saatlerinde Adana Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı.

Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği saptandı. Cesedin Perihan Büyükbayram'a (44) ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek sitenin bahçesine girdiği ortaya çıktı.

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olay yerine gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

'KARDEŞİMİN BURADA NE İŞİ VAR?'

Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürülüp daha sonra ailesi tarafından toprağa verildi.