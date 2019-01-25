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Kanser hastası kadın ölüme böyle gitmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Adana'daki korkunç olayın öncesine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra bir apartmandan atlayarak intihar eden Perihan Büyükbayram'ın son anları yer alıyor.

Olay, 14 Ocak'ta sabah saatlerinde Adana Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı.

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Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği saptandı. Cesedin Perihan Büyükbayram'a (44) ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek sitenin bahçesine girdiği ortaya çıktı.

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EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Olay yerine gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

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'KARDEŞİMİN BURADA NE İŞİ VAR?'

Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürülüp daha sonra ailesi tarafından toprağa verildi.

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İNTİHAR NOTU BULUNDU

Olayın ardından soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükbayram'ın üzerinde ailesine ve eşine yazılmış intihar notu buldu.

'KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM'

Büyükbayram'ın polise ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını, ailesine ve eşine de "kanser olduğumu öğrendim kimseye acı çektirmek istemiyorum" yazdığı öğrenilmişti.

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KİMSE BİLMİYORDU

Bir süre önce kanser teşhisi konulan Büyükbayram'ın, geldiği sitede intihar ettiği ortaya çıktı. 2 çocuk annesi Büyükbayram'ın ailesinden hiç kimsenin kanser olduğunu bilmediği ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Büyükbayram'ın, olay günü otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip yürüdüğünü gösteren son görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)


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