Kanser hastası kadın sardığı sarmalarla öğrencilere burs veriyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Sibel Yeşil’e 2011 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin konulmasının ardından tedaviye başlayan Yeşil, 4 kez kemoterapi tedavisi ve ameliyatın ardından hastalığını yendi. Hayata bağlanarak kanseri yenen Yeşil’in hastalığı 5 ay önce tekrar ortaya çıktı. Kararlılığı ile hayata tutunmaya çalışan Yeşil, tekrar tedavi görmeye başladı. Toplam 8 kemoterapi tedavisini atlatan Yeşil’in vücudu zorlu tedavi süreci nedeni ile güçsüzleşti. Yaşadığı bir kaza nedeni ile sağ koluna platin yerleştirilen Yeşil, tedaviden arta kalan zamanlarında evde yaprak sarması yaparak, satıyor. Yeşil, sattığı sarmaların paralarını biriktirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak ulaştırıyor. Küçük bir miktar da olsa kız öğrencilerin eğitim hayatını tamamlamalarına yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Yeşil, hayatı boyunca insanlara yardım elini uzatabilmek amacı ile çabalayacağını dile getirdi.

“Benim amacım kız çocukları okusun”

İhtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitim hayatlarını tamamlayabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu dile getiren Sibel Yeşil, kanser hastalarına hayata tutunmaları konusunda çağrıda bulunarak, “Dışarıdaki insanlar beni mutlu olarak görüyorlar. Ama benim içeride ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bu yaşantım bana ait. Ben yine güçlü olup güçlü davranacağım. Evde kaldığımda boş zamanlarımda sarma sarıyorum. Biraz araştırma yapıp ihtiyaç sahibi öğrenciler buldum. Onlara elimden geldiğince 3-5 lira yardım etmeye çalışıyorum. Kendi çocuklarımın ihtiyacını eksik etmeden ne biriktirebiliyorsam onlara gönderiyorum. Benim amacım kız çocukları okusun. Benim yardım ettiklerimin hepsi kız çocuğu. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla onlara yardım etmeye çalışıyorum. Keşke birileri, ‘Sibel biz sana 3-5 lira toplu şekilde göndereceğiz, sen bizim adımıza çocuklara yardım et’ dese. Ben her zaman güçlüyüm, hayattayım. Elimden geldiği kadarıyla kim yardıma muhtaçsa yardım edeceğim. Eğer çoraba ihtiyacı varsa çorap, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alırım. Elimde 50 TL olsa bile onu vermek isterim” diye konuştu.