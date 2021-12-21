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Kanser hastası kadını metrelerce yerde sürükledi!

21.12.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta gaspçıların hedefi olan kanser hastası yaşlı kadın, ATM'den para çektikten sonra evine giderken uğradığı saldırı sonucu yerde metrelerce sürüklendi. Vicdansız gaspçının çantayı alarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Kanser hastası kadını metrelerce yerde sürükledi!

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM’den beri takip eden bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“GEÇEN GÜNDE BENİM ÇOCUĞUMU GASBETTİLER”

Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, ‘’Yaşlı ve hasta bir kadın ATM’den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM’den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış. Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz” dedi.

İHA

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Esenyurt
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