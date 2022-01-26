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Kanser hastası köpeğin inanılmaz değişimi! Yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı

26.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaklaşık 7 ay önce, yüzü ve gözleri yara içinde olan sokak köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Merkezi'ne getirildi. Hem yüzü ve gözleri yara içinde olan, hem de bitkin halde olan köpek, merkezde tedavi altına alındı. Tekrar sağlığına kavuşan köpeğe şimdilerde yuva aranıyor. Zerdali ile ilgilenen Veteriner Sağlık Teknikeri Sabriye Şener, "Sabah akşam selamlaşırız. Aramızda bir bağ oluştu. Yuvası olursa çok mutlu oluruz'' açıklamasında bulundu.

Kanser hastası köpeğin inanılmaz değişimi! Yara içindeydi, bu hali herkesi şaşırttı

Kocaeli'de yaklaşık 7 ay önce, yüzü ve gözleri yara içinde olan sokak köpeği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Merkezi'ne getirildi. Hem yüzü ve gözleri yara hem de bitkin halde olan köpek, merkezde tedavi altına alındı. Köpeğin yapılan biyopsi sonucunda ağzındaki tümörün fibrosarkom kanser türü olduğu tespit edildi. Veteriner Hekim Emin Uzuner ve ekibi tarafından tedavi altına alınan köpek, yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'ndaki bakım, tedavi ve sevgi sayesinde iyileşen köpeğe, çalışanlar tarafından da "Zerdali" ismi verildi. Merkezin maskotu olan sevimli sokak köpeği, şimdiler de sıcak bir yuva arıyor.

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''ÇOK ZAYIFTI''

Köpeğin tedavi sürecini anlatan Veteriner Hekim Emin Uzuner, "Zerdali yaklaşık 7 ay önce bize geldi. Geldiğinde çok zayıftı, uyuzdu ve yüzünde şişkinlik vardı. Muhtemelen çok önceden apse tedavisi görmüş. Bizde apse tedavisi yaptık fakat sonuç vermedi. Sonrasında tümör olduğunu tespit ettik. Çünkü uyguladığımız tedavi sonucunda apse temizlendi fakat bir daha oluşmuştu. Bizde tümör olduğunu tespit edince kanser tedavisi uyguladık. Tedavi sonucunda 2 ay içinde tamamen düzeldi. Şuanda hala bizimle ve kilo aldı. İlk geldiğinde gözü gözükmüyordu ama şimdi düzeldi. Tümör, burnunun sağ tarafını ve gözünü tamamen kapatmıştı" dedi.

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''ARAMIZDA SIKI BAĞ VAR''

Zerdali ile ilgilenen Veteriner Sağlık Teknikeri Sabriye Şener ise "Zerdali 7 aydır bizimle. Tüm hayvanlarla olduğu gibi, onunla da aramızda bir bağ oluştu. Birbirimizi görmeden yapamaz olduk. Sabah akşam selamlaşırız. Aramızda sıkı bağ var. Güzel ve ona bakabilecek yuvası olursa çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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