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Kanser hastası küçük Elif Esma'ya moral etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Muğla'da beyin kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Elif Esma Şahin için eğitim gördüğü okulunun bahçesinde moral etkinliği düzenlendi - Elif"in dans ederek moral bulduğu etkinlikte şarkıcı Altay da sahne aldı

Muğla'da, beyin kanseri teşhisi konulan 7 yaşındaki Elif Esma Şahin için tedavisi nedeniyle 9 aydır uzak kaldığı okulunun bahçesinde moral etkinliği düzenlendi.

Bodrum ilçesinde yaşayan Elif Esma Şahin, yaklaşık dokuz ay önce kusma şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde kitle tespit edilen Elif Esma, İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaldırıldığı özel hastanede beynindeki tümör ameliyatla alınan çocuk, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görüyor.

Elif Esma için Türkbükü Şehit Gaffur Kaynar İlkokulu'nda moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, ünlü şarkıcı Altay'da sahne aldı. Etkinlikte dans ederek moral bulan Elif Esma, katılan herkese teşekkür etti.

Palyaço gösterileri ve çeşitli etkinliklerle devam eden etkinliğe, Bodrum Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin'in de aralarında olduğu çok sayıda eğitimci de katıldı.

- "Her şekilde onların yanındayım"

Altay, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe destek vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Hastalıkların iyileşmesinde en önemli şeyin moral olduğunu vurgulayan Altay, "Elif'e ve hasta olan diğer küçük kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Her şekilde onların yanında olmaya çalışıyorum. Ailelerine de sabır diliyorum." diye konuştu.

Elif Esma'nın babası Zeki Şahin'de kendilerini yalnız bırakmayan okul yönetimine ve velilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Latife Dağcı ise çok zor bir tedavi sürecinden geçen Elif Esma'nın mutlu ve moralli olması için etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

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