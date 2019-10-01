Kanser hastası laparoskopik yöntemle sağlığına kavuştu

Van’da mide ve yemek borusu kanseri olan 43 yaşındaki Neşet Kılıç, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ’kapalı ameliyat’ olarak bilinen laparoskopik yöntemle sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, halk arasında kapalı yöntem olarak bilinen laparaskopik ve torakoskopik yöntemle ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelik, “Bu yöntemle hastanın göğüs boşluğunda büyük kesi yapmadan sadece 3 tane bir santimlik delikler açarak bu ameliyatı başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Bu ameliyatın faydası şu, insanlarımızın artık büyük şehirlere gitmelerine gerek yok. Hatta bu tür ameliyatlarda Türkiye’nin büyük merkezlerinden daha deneyimliyiz, daha çok vakalarımız var. Çok deneyimli bir cerrahi ekibimiz var. Genel cerrahi kliniği olarak bu ameliyatları burada yapabiliyoruz. Bunun da Van’dan dışarıya sağlık nedeniyle yaşanan göçü ciddi oranda azaltacağına inanıyoruz” dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Karahan ise hastanın yutma güçlüğü şikayetiyle hastaneye geldiğini belirterek, “Hastanemizde endoskopisini yaptığımızda yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Öncesinde cerrahi hazırlık için onkolojik tedavi aldı. Hastamızı kapalı yöntemle yemek borusu kanseri ameliyatı yaptık. Ameliyat sonrası hastamız ikinci günden itibaren yürümeye, beşinci günde yemek yemeye başladı. Şu anda sağlığı gayet iyi ve bugün taburcu etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede mide ve yemek borusu kanserinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Karahan, “Bölgede tuzlu balık ve otlu peynirin yanında kadınlarda tandır dumanına maruz kalmak, bunun en önemli sebepleridir” diye konuştu.

Daha önce başka şehirlere gittiğini anlatan Neşet Kılıç isimli hasta ise “Burada ne denildiyse oralarda da aynı şeyler söylendi. İyiki ben başka şehirlere gitmedim ve burada ameliyat oldum. Şu anda çok iyiyim. Hocalarıma ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.



