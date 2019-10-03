HABER

Kanser hastası Mine'den 'Maskeli Hayat' kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 15 yıldır kanser tedavisi gören Mine Çevik (21), yaşadıklarını 'Maskeli Hayat' adlı kitapta topladı.

Kanser hastası Mine'den 'Maskeli Hayat' kitabı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 15 yıldır kanser tedavisi gören Mine Çevik (21), yaşadıklarını 'Maskeli Hayat' adlı kitapta topladı. Çevik, kitabı ve hastane odasında yaptığı süs eşyalarını satarak, sağlık giderlerini karşılıyor.
Adana'da yaşayan Fanconi Aplastik Anemisi (FAA) Mine Çevik, 6 yaşından bu yana hastalıkla mücadele ediyor. 5 kez ilik nakli olan Çevik, sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Medicalpark Antalya Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Çevik, zamanı değerlendirmek için odasında el işi hobi çalışmaları yapmaya başladı. Puzzle yaparak, hastanede tedavi gören hastalara hediye eden Çevik, bir süre sonra da hastanede yaşadıklarını yazmaya karar verdi.
15 yıldır mücadele ettiği hastalık ve tedavi sürecini kaleme alan Mine Çevik, kitabına 'Maskeli Hayat' adını verdi. Çok sayıda satılan kitapla ilgili olumlu dönüşler aldığını kaydeden Çevik, kitabın yanı sıra bugünlerde, dekoratif obje olan ve cam fanus içine yapılan terrariumlardan üretmeye karar verdi. Çevik, hem kitap hem de terrarium satışından iyi gelir elde ettiğini belirterek, "Hastanelerde geçen ömrümü kaleme alıp kitap yazdım. Kitapla birlikte aynı zamanda terrarium da yapıyorum. Her ikisini de satıyorum ve elde ettiğim gelirle hem hastane masraflarımı karşılıyorum hem de durumu iyi olmayan hastalara yardım ediyorum" dedi.
Mine Çevik, hayalinin ise kısa sürede iyileşip, dışarı çıkmak olduğunu söyledi.
Medicalpark Antalya Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Vedat Uygun, Mine Çevik'in ciddi trombosit düşüklüğü olması nedeniyle tedavisinin devam ettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kanser hastası Mine'den 'Maskeli Hayat' kitabıKanser hastası Mine'den 'Maskeli Hayat' kitabıKanser hastası Mine'den 'Maskeli Hayat' kitabıKanser hastası Mine'den 'Maskeli Hayat' kitabı

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak 700 yıllık ceviz ağacı koruma altına alınacak 
Rusya, buzullar eriyince 5 yeni adaya sahip olduRusya, buzullar eriyince 5 yeni adaya sahip oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla-Antalya yolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Yolcu otobüsünde yangın!

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Ankara'da sahte içki operasyonu! Öğrencilerin gittiği mekanlara satmışlar

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

Ankara'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 yaralı

Ankara'da feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.