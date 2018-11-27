Kanser hastası sözleşmeli er, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KANLI/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KEMİK kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Hulusi Demirci (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan Hulusi Demirci, 1 yıl önce operasyon sırasında kayalıklardan düştü. Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Demirci'nin kemik kanseri olduğu belirlendi. Buradaki tedavisinin ardından memleketine getirilen ve Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hulusi Demirci, hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hulusi Demirci için öğle vakti Hocazade Camiisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan vekili Ahmet Tıraş, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Feryat Sorkut, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, askerler, Hulusi Demirci'nin babası Mevlüt, annesi Sultan, kardeşi Cuma, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağıyla örtülü tabuta sarılan Cuma Demirci gözyaşı dökerek, ağabeyinin fotoğrafını öptü. Baba Mevlüt ve anne Sultan Demirci ise oğlunu son yolculuğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çekti. Hulusi Demirci, cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omzunda götürüldüğü Hocazade Mezarlığında toprağa verildi.

