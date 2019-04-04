Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görürken, 3 gün önce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Tuğçe Top (25) için öğle vakti Asım Kocabıyık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tuğçe Top'un ailesi ile yakınlarının yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye meclis üyeleri, çevre esnafı ve çok sayıda kişi katıldı. Top ailesi ve Tuğçe'nin arkadaşları, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Tuğçe Top'un cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Gemlik Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI



