Kanser hastasına bacak kemiğinden yeni çene

ESKİŞEHİR (AA) - Kanserli tümörün ağız içini kaplaması ve gıda almasını engellemesi nedeniyle çene kemiği çıkarılan hasta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bacağından alınan kemikten yapılan yeni çene ile sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çene kemiğinde gelişen tümörün ağız içini kaplaması ve gıda almasını engellemesi nedeniyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki K.S, ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Köse ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Prof. Dr. Aydan Köse'ye aynı anabilim dalından Doç. Dr. Emre Koçman ve araştırma görevlilerinin de eşlik ettiği operasyonda, K.S'ye bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.

Alt çene kemiğinde kemik kanseri gelişen hastaya, kanserli 8 santimetrelik çene kemiği çıkarıldıktan sonra alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ile etraf dokusu yapıldı. Böylece hastanın çene ve ağız fonksiyonlarının kanser öncesi haline dönmesi sağlandı.