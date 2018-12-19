HABER

Kanser hastasına bacak kemiğinden yeni çene

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.12.2018 13:30 | Son Güncelleme

Kanserli tümörün ağız içini kaplaması nedeniyle çene kemiği çıkarılan hasta, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bacağından alınan kemikle yeni çeneye kavuştu - ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Köse: "Hastamız operasyondan bir gün sonra gıda alımına başlamış ve kısa sürede taburcu olabilmiştir"

ESKİŞEHİR (AA) - Kanserli tümörün ağız içini kaplaması ve gıda almasını engellemesi nedeniyle çene kemiği çıkarılan hasta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bacağından alınan kemikten yapılan yeni çene ile sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çene kemiğinde gelişen tümörün ağız içini kaplaması ve gıda almasını engellemesi nedeniyle hastaneye başvuran 74 yaşındaki K.S, ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Köse ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Prof. Dr. Aydan Köse'ye aynı anabilim dalından Doç. Dr. Emre Koçman ve araştırma görevlilerinin de eşlik ettiği operasyonda, K.S'ye bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.

Alt çene kemiğinde kemik kanseri gelişen hastaya, kanserli 8 santimetrelik çene kemiği çıkarıldıktan sonra alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ile etraf dokusu yapıldı. Böylece hastanın çene ve ağız fonksiyonlarının kanser öncesi haline dönmesi sağlandı.

İleri mikro cerrahi tekniklerinin kullanıldığı operasyonda, bacak kemiğinin damarları çene bölgesindeki damarlar ile birleştirildi. Böylece bacak kemiğinin yeni bölgesine uyumu ve her iki kemiğin birbirine kaynamasının kolaylaşması amaçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Köse, nadir görülen söz konusu kemik kanseri tipinde cerrahi tedavinin çoğu zaman tek seçenek olduğunu belirterek, böyle durumlarda büyük miktarda kemik parçası çıkarılması gerektiğinde hastanın yüz görünümünün bozulmasının yanı sıra beslenme fonksiyonlarının da olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

Hastanın ileri yaşına rağmen ek sağlık probleminin bulunmaması ve tedaviye uyumlu olması nedeniyle operasyon ve sonrası süreçlerin başarılı ve sorunsuz geçtiğini ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Hastamız operasyondan bir gün sonra gıda alımına başlamış ve kısa sürede taburcu olabilmiştir. ESOGÜ Tıp Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı toplumda eksik tanınmakta ve branşımızın yalnızca estetik cerrahi işlemler ile sınırlı olduğu sanılmaktadır. Oysa çeşitli doğumsal anomaliler, tümör/kanser veya kaza nedenli çeşitli doku kayıplarının tedavisi ve onarımında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak biz hizmet veriyoruz. Anabilim dalı olarak ayrıca gerektiğinde diğer branşların olgularına da kapanmayan veya kapatılamayan yaralar sebebiyle yardım ve destek sağlıyoruz."

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
'Obezite tedavisinde hızlı davranmakla, hastalar tekrar normal kilosuna gelebilir''Obezite tedavisinde hızlı davranmakla, hastalar tekrar normal kilosuna gelebilir'
'Sinüs sarkması tedavi edilebiliyor''Sinüs sarkması tedavi edilebiliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çene Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGÜ kemik

En Çok Okunan Haberler

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Gaziantep'in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığına şifa oluyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu hastalık dünyada yalnızca 30 kişide görülüyor

Bu hastalık dünyada yalnızca 30 kişide görülüyor

Gençleşmek isteyenlerin yaptırdığı Somon DNA Terapi'si nedir?

Somon ile gençleşin!

Güçlü bir hafıza için bunları tüketin

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Kafa travması geçiren bebek ve çocuklarda nelere dikkat edilmelidir?

Kafa travması geçiren çocukta hayat kurtaran 10 öneri!

Çocukların hastalıktan korunması için neler yapılmalıdır? Hangi durumlarda doktora başvurulmalıdır?

Ebeveynlerin kabusu: Eyvah! Çocuğum Hasta Olacak!

Verem (Tüberküloz) nedir? Verem hastalığı nasıl bulaşır? Metrobüste,uçakta dikkat!

Metrobüste verem bulaşır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.