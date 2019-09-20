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Kanser hastasına bacak kemiğinden yeni çene

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kanserli tümörün ağız içini ve boynunu kaplaması nedeniyle çene kemiği çıkarılan hasta, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bacağından alınan kemikle yeni çeneye kavuştu

Kanserli tümörün ağız içini ve boynunu kaplaması nedeniyle çene kemiği çıkarılan hastaya, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bacağından alınan kemikten yeni çene yapıldı.

Çene kemiğinde gelişen tümör nedeniyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Sami Ermiş, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları Op. Dr. Furkan Karabulut, Dr. Öğr. Üyesi Anvar Ahmedov ve KBB'den Prof. Dr. Fatih Oğhan tarafından ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonda, Ermiş'in bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.

- Tümör tamamen temizlendi

Op. Dr. Furkan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, 63 yaşındaki hastanın alt dudağındaki tümörün yıllar sonra büyüyerek yanağına sıçradığını, ayrıca alt çene kemiğinin sol tarafına ve sol boynuna da yayıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra hemen ameliyata alındığını belirten Karabulut, şöyle konuştu:

"Tümör vakalarında birincil amaç tümörü tamamen yok etmektir ve önce tümörü tamamen temizledik. Çene kemiğinin yarısı alındığı için de yanağının bir kısmında büyük bir çukur ve boşluk oluştu. Ancak hem yumuşak doku hem de kemik eksik olunca buraya hastanın sağ bacağından bir kemik ve ona bağlı olan bir deri parçasını damarlarıyla aldık ve boyundaki damarlara bağladık. Böylece yüze naklettiğimiz bu dokunun kanla beslenmesini sağladık. Bacaktan yeni bir çene oluşturmak için naklettiğimiz kemik ile alt çenenin bütünlüğünü ve şeklini sağladık. Sonuç çok güzel ve başarılı oldu. Dışarıdan bakıldığında hastanın yüzünde herhangi doku bozukluğu yok."

Sağlığına kavuşan Ermiş de rahatsızlığından dolayı toplum içine çıkamadığını dile getirerek, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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