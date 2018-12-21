Kanser hastasının kullandığı otomobil dükkana daldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, iddiaya göre kanser hastası Aydın M. (40), direksiyon başında rahatsızlaşınca kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki döner dükkanına girdi. İş yeri sahibinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın M.'yi hastaneye kaldırdı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kanser hastası olan Aydın M.'nin kullandığı 78 DB 453 plakalı otomobil, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki döner dükkanına girdi. Dükkanda bulunan iş yeri sahibi Salim Gökçekli, kazayı yara almadan atlatırken, Aydın M.'nin yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın M., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dükkanda hasar oluşurken, iş yerinde bulunan bir kişinin araca tekme atması ise dikkat çekti. Salim Gökçekli, "Karşı şeritten gelip dükkana daldı. Daha sonra otomobilden çıkardık. Konuşmuyordu, kendinde değildi" dedi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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