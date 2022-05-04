Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

Çam sakızı ağaçları koruyor, insan sağlığına büyük yararı bulunuyor. Rengi ile balı andıran çam sakızı ağacın dış yüzeyini korur. Faydaları saymakla bitmeyen çam sakızı kırışıklıkları giderir, cildi besler. İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası...

YARALARIN İLTİHAP KAPMASINI ÖNLER

Yapı olarak misketi andıran çam sakızı yara tedavisinde etkilidir. Çam sakızı biraz su ile ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından yaranın üzerine sürülebilir. Böylece yaranın iltihap kapmasının önüne geçilir.

MİDE RAHATSIZLIKLARI İÇİN KULLANILABİLİR

Çam sakızı dişlere yapışır, ancak bunu yıkayarak temizleyebilirsiniz. Çam sakızını, mide rahatsızlığı çekiyorsanız bal ile macun kıvamına getirip kullanabilirsiniz. Yemeğin ardından çiğnendiğinde mideyi rahatlatır.

CİLT PROBLEMLERİ

Her yaştan insana önerilen, bilinen bir yan etkisi olmayan çam sakızını cilt problemleri için de kullanabilirsiniz.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

Çam sakızı dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Diş eti kanamasına yol açan plakları temizler.

ÖKSÜRÜĞÜ AZALTIR

Çam sakızı, öksürüğün azalmasına yol açar. Sıcak suya atarak buharının solunması gerekir. Nefes darlığına, reflüye, ağrıya iyi gelir.

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞIR

Çam sakızı çiğnemek, hücre yenilemesine katkı sağlanabilir. Bununla birlikte vücutta kanser hücreleri ile mücadele edilir, cilt yapısı esnek olur.

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR

Çam sakızı, içeriğinde bulunan A vitamini sayesinde cildi besler ve kırışıklıkları azaltır.





