HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

04.05.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çam sakızı sağlık açısından oldukça faydalıdır. Yaraların iltihap kapmasını önlemede ve iyileştirmede oldukça başarılı olan çam sakızının çamgiller ailesinden geldiği ve köknar ağacından elde edildiği biliniyor. İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası...

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

Çam sakızı ağaçları koruyor, insan sağlığına büyük yararı bulunuyor. Rengi ile balı andıran çam sakızı ağacın dış yüzeyini korur. Faydaları saymakla bitmeyen çam sakızı kırışıklıkları giderir, cildi besler. İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası...

YARALARIN İLTİHAP KAPMASINI ÖNLER

Yapı olarak misketi andıran çam sakızı yara tedavisinde etkilidir. Çam sakızı biraz su ile ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından yaranın üzerine sürülebilir. Böylece yaranın iltihap kapmasının önüne geçilir.

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

MİDE RAHATSIZLIKLARI İÇİN KULLANILABİLİR

Çam sakızı dişlere yapışır, ancak bunu yıkayarak temizleyebilirsiniz. Çam sakızını, mide rahatsızlığı çekiyorsanız bal ile macun kıvamına getirip kullanabilirsiniz. Yemeğin ardından çiğnendiğinde mideyi rahatlatır.

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

CİLT PROBLEMLERİ

Her yaştan insana önerilen, bilinen bir yan etkisi olmayan çam sakızını cilt problemleri için de kullanabilirsiniz.

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

Çam sakızı dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Diş eti kanamasına yol açan plakları temizler.

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

ÖKSÜRÜĞÜ AZALTIR

Çam sakızı, öksürüğün azalmasına yol açar. Sıcak suya atarak buharının solunması gerekir. Nefes darlığına, reflüye, ağrıya iyi gelir.

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞIR

Çam sakızı çiğnemek, hücre yenilemesine katkı sağlanabilir. Bununla birlikte vücutta kanser hücreleri ile mücadele edilir, cilt yapısı esnek olur.

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR

Çam sakızı, içeriğinde bulunan A vitamini sayesinde cildi besler ve kırışıklıkları azaltır.

Kanser hücrelerine iyi geliyor! İşte çam sakızının az bilinen 7 faydası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"
Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtıHangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı
Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyorYeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

Bayram günü aileyi yıkan haber! Ölümüne sebep oldu

Bayram günü aileyi yıkan haber! Ölümüne sebep oldu

İlginizi Çekebilir

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.