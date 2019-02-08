Kanser hücrelerine sızan ilacın denemeleri başarılı oldu

İngiltere'de yeni geliştirilen bir kanser ilacının hastalığı ilerlemiş kişiler için umut olabileceği belirtiliyor.

Bilim insanları hastalıkları ilaca tepki vermeyen 150 kişi üzerinde denenen "TV" (Tisitumab Vedotin) adlı ilacın kanser hücrelerine sızarak hücrelere içeriden saldırdığını söylüyor.

İlacın altı aya kadar etkili olduğu ifade ediyor.

Merkezi Londra'da bulunan Kanser Araştırmaları Enstitüsü ile Royal Marsden Kanser Hastanesi uzmanlarının birlikte geliştirdiği ilaç, akciğer, rahim ağzı, mesane ve yumurtalık dahil toplam altı kanser türünde denendi.

Mesane kanseri hastalarının yüzde 27'sinde olumlu sonuç alındı.

Sonuçları Lancet Oncology adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, mesane kanseri hastalarının yüzde 27'si, rahim ağzı kanseri hastalarının da yüzde 26'sı tedaviye olumlu yanıt verdi.

Özofagus kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında bu oran yüzde 13 oldu. Endometriyal kanserli hastaların yüzde yedisinde tömürün küçüldüğü ya da büyümesinin durduğu görüldü.