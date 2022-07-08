Kanser hücrelerini önlüyor, böbrek sağlığını koruyor! Faydaları saymakla bitmiyor...

İçeriğinde bulunan A, B ve C vitaminleri sayesinde yaşlanmayı yavaşlatan kavun inme, kalp rahatsızlığı, kanser gibi sağlık problemlerine iyi geliyor. Ayrıca saç dökülmesinin de önüne geçiyor. İşte kavunun faydaları…

KANSERİ ÖNLÜYOR

İnsan sağlığı açısından birçok faydası bulunan kavunun yatıştırıcı, soğutucu etkisi vardır. İçeriğindeki yüksek karotenoidin kanseri önleyebildiği ve akciğer kanseri riskini azaltabildiği ifade ediliyor. Kavunun düzenli tüketilmesi durumunda kanser hücreleri önleniyor. Bu sebeple kavunun tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Öte yandan içeriğinde barındırdığı adenosin adı verilen bir antikoagülanın, inme ya da kalp hastalığına sebebiyet veren kan hücrelerinin pıhtılaşmasını durdurabildiği söyleniyor.

Kavunlar vücuttaki kanı düzleştiriyor ve kalp hastalığı riskini azaltıyor. Tüm bunları yanı sıra, kavunun içindeki yüksek su içeriği, mide ekşimesini hafifletmeye yardımcı oluyor.

Böbrek hastalığının tedavisinde yardımcı olan kavun, ayrıca limonun kombinasyonu gut hastalığının iyileştirilmesinde etkilidir.



