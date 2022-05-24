Kanser hücrelerini yavaşlatıyor! İşte bilinmeyen faydaları...

Araştırmalardan alınan sonuca göre çörek otu tam bir şifa kaynağı. Çörek otunun meme, akciğer, böbrek, cil, karaciğer ve prostat kanserine karşı etkisi bulunuyor. İşte çörek otunun faydaları...

ÇÖREK OTUNUN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Çörek otuyla ilgili araştırma sonucunda birçok bilgiye varıldı. Astıma faydalı olan çörek otunun tansiyonu düşürdüğü, meme kanserine neden olan kanser hücrelerini yavaşlattığı belirtiliyor.

Fareler üzerinde yapılan deneylerin sonucunda çörek otu yağının kan şekerini düşürdüğü sonucuna varıldı. Zayıflamaya da fayda saplayan çörek otu kan şekeri seviyeleri, kolesterol, bağırsakta oluşan glikoz emilimi gibi etmenleri düzenler.

ÇÖREK OTU NASIL KULLANIMI

Çörek otunun tohumlarını öğütülerek tüketebilirsiniz. Ancak tohumlarının önceden öğütülmüş şekilde satın alınması tavsiye edilmez. Bunun sebebi önceden öğütülen tohumların minarel ve uçucu yağ özelliğini kaybetmesidir. Öğütülmeden alınan tohumlar çiğnenerek de tüketilebilir. Kahvaltı veya yemekten yarım saat önce bir tatlı kaşığı çörek otu su ile tüketilebilir.

Çörek otunun yoğurt ile tüketilmesi önerilmez. Ayrıca çörek otu yağı şeklinde de tüketebilirsiniz. Çörek otu aç karna tüketildiğinde yağın içeriğindeki proteinler mide asidiyle daha kolay karışır ve yağın sindirimi daha kolay olur.



