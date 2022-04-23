Kanser hücrelerinin yayılmasını önler, bağışıklığı güçlendirir! Kudret narı nedir, faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilmeli?

Kudret narının tadı çok acı olduğundan tek başına pek tüketilmese de diğer sebzelerde beraber yemek olarak, çorba ve bakliyat yemeklerine katılarak ya da dolma şeklinde yenmektedir. Türk mutfağında pek yer almaz ancak alternatif tıpta zeytinyağı veya bal ile karıştırılıp tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Kudret narı ile ilgili yapılan çalışmalarda; Obezite, Diyabet (şeker hastalığı) gibi hastalıklarda etkili olduğu ve bağışıklığı güçlendirdiği yönünde sonuçlar ortaya çıkmış, ayrıca kanserli hücrenin büyümesini engellediği bile bulunmuştur.

KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?

MİDE VE BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kudret narı mide sorunlarını çok hızlı bir şekilde çözmektedir. Özellikle gastrit ve ülser gibi hastalıklar üzerinde oldukça etkilidir. Mide hastalığına sahip olan kişilerin, zeytinyağı ile beraber günde bir kaşık tüketmeleri hastalığın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİNDE ROL OYNAR

Kudret narı içerdiği doğal bileşimler sayesinde kandaki şekeri dengeleyerek, kan şekerinin düşmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda tip2 diyabet hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada kudret narı ekstresi kullanan diyabet hastalarının tokluk şekerinin ve HbA1c değerinin yüksek oranda düştüğü görülmüştür.

KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINI ÖNLER

Kudret narı kanserli hücreler ile savaşmaktadır. Özellikle aç karna tüketilen bir tatlı kaşığı kudret narının meme kanserine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCUDUR

Kudret narının kan sulandırıcı etkisi vardır. Kalp damar ve yüksek tansiyona iyi gelse de özellikle regl öncesi, hamile ve emzirme döneminde kullanılması oldukça sakıncalıdır. Kan sulandırıcı ilaç kullananların da doktora sormadan tüketmemesi gerekmektedir.

YANIK VE YARA LEKELERİNİN TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAR

Vücuttaki yanık ve yara lekelerini gidermede kullanılmaktadır. Çekirdekleri çıkarılmış kudret narını ezip macun haline getirin ve cam bir kavanozda üzerine biraz saf zeytinyağı ekleyip yaklaşık 1 sene kadar yara ve yanık leke tedavisi için kullanabilirsiniz.

KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?

Kudret narının içinde tüketirken çıkarmanız gereken çekirdekleri bulunmaktadır. Görüntü olarak salatalığa benzese bile tadı acıdır. Bu yüzden normal meyveler gibi yemeniz mümkün değildir. Bu yüzden kudret narının farklı tüketim yolları bulunmaktadır.

Zeytinyağı ile birlikte kullanımı: Kudret Narı olgunlaştığında turuncu bir renk almaktadır. Olgunlaşan kudret narı meyvesinin iç kısımlarını çıkartıp cam bir kavanoza yerleştirin. Üzerine bir su bardağı saf zeytinyağı koyarak dört ay bekletin. Macun kıvamını aldıktan sonra sabahları aç karnına tüketebilir ya da cilt lekelerinize sürerek bu doğal tedavi yöntemini uygulayabilirsiniz.

Bal ile birlikte kullanımı: Olgunlaşan kudret narı meyvesinin iç kısımlarını çıkartıp püre haline gelene kadar ezin. Cam bir kavanoza koyun. Püre haline getirdiğiniz meyveye miktara bağlı olarak bal karıştırabilirsiniz. Özlerinin birbirine iyice geçmesini sağlamak için yaklaşık 3 hafta kadar kapağını açmadan dinlendirin. Yaptığınız karışımı sabah bir şey yemeden önce bir tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Gün içinde tüketmenizde herhangi bir sakınca yoktur ama boş midenize tüketmeniz fayda görmeniz açısından daha etkili olacaktır.

KUDRET NARI NASIL TÜKETİLİR?

Kudret narının fazla tüketimi karaciğerde birçok hasara yol açabilir. Bu yüzden belirli ölçülerde tüketilmesine özen gösterilmelidir. Doktora ve beslenme uzmanına danışmadan tüketilmemelidir.



