Kanser ilacının doğal üreticisi: Mercanlar! Bilim insanlarından inanılmaz başarı

Nature Chemical Biology dergisinde yayımlanan bir çalışma, kanser tedavisinde yaşanan çığır açan gelişmeyi duyurdu. Utah Health Üniversitesi’nden bilim insanları, kanser tedavisinde umut vadeden ve yumuşak mercanlarda bulunan bir kimyasalı üretmeyi başardı. Bilim insanları bu kimyasalı üretebilmek için yumuşak mercanın DNA kodu çözüldü.

LABORATUVAR ORTAMINDA ÜRETİLDİ

DNA kodunun çözülmesiyle, kanser karşıtı kimyasalın laboratuvar ortamında üretimi sağlandı. California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü tarafından ikinci araştırma grubuyla yapılan araştırmada da bağımsız olarak, mercanların ilişkili molekülleri sentezlediği gösterildi. İki araştırma da 23 Mayıs’ta Nature Chemical Biology dergisinde yayınlandı.

MERCANLARDAKİ MUCİZE

Yumuşak mercanlarda anti-enflamatuvar, antibiyotik vb. birçok ilaç bileşeni bulunuyor. Utah Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eric Schmidt bu yeni yöntem sayesinde mercandaki bu bileşiklerin artık erişilebilir olduğunu belirtiyor. Mercanlar potansiyel tedaviler için tek liman değil. Yılanlar, örümcekler gibi hayvanların taşıdığı bazı kimyasalların da iyileştirme özelliği olabiliyor.

Fakat mercanlardaki bileşiklerin kendine has avantajları olduğunu belirtiyor, Schmidt. Yırtıcı hayvanlardaki zehirli kimyasalların aksine, mercanlardaki kimyasallar onlardan diğer hayvanları uzak tutmak içindir. Yumuşak mercanlardaki kimyasallar kolayca yenip sindirilebiliyor. Bu bileşiklerden yapılacak ilaçlar kolayca hap haline getirilerek yutulabilir.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

Çalışmalarında artık bileşiğin tarifine dair kayıp adımlara odaklanılarak, bu potansiyel ilacı büyük miktarlarda üretmek için gereken en iyi yol belirlenecek. Araştırmacılar bu ilacın bir gün kanser hastalarının dertlerine derman olacağını düşünüyor. (Gerçek Bilim)



