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Kanser ilaçlarını çalıp, yurt dışına götürmek isterken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çalınan, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan 550 bin lira değerindeki ilaçlar, polisin operasyonuyla bir evin buzdolabında ele geçirildi.

Kanser ilaçlarını çalıp, yurt dışına götürmek isterken yakalandılar

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çalınan, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan 550 bin lira değerindeki ilaçlar, polisin operasyonuyla bir evin buzdolabında ele geçirildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmeye çalışıldığı belirlenen ilaçların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
Olay, geçen Cumartesi günü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Üçkuyular Mahallesi'nde bulunan ek binasında meydana geldi. Hastanenin onkoloji bölümünün ecza odasına giren hırsızlar, kanser tedavisinde kullanılan 550 bin lira değerindeki çeşitli ilaçları çaldı. Hastane yetkililerinin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hastane ve yakın çevredeki iş yerlerine ait çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polisler, ilaçların saklandığı evin adresini belirledi.
İLAÇLAR İÇİN BUZDOLABI ALMIŞLAR
Hırsızların soygun olayı için özel bir ev kiraladıkları ve ilaçları bu evde muhafaza etmek için buzdolabı aldıklarını da saptayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Eve düzenlenen operasyonda, çalınan ilaçlar buzdolabında ele geçirilirken, C.A., M.İ., M.B., V.D., M.S. ve N.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında ilaçları yasadışı yollarla İran, Irak ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere götürüp piyasaya süreceklerini söyledi.
İlaçlar bozulmadan hastaneye yönetimine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.A., M.İ ve V.D. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Kanser ilaçlarını çalıp, yurt dışına götürmek isterken yakalandılarKanser ilaçlarını çalıp, yurt dışına götürmek isterken yakalandılarKanser ilaçlarını çalıp, yurt dışına götürmek isterken yakalandılar

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