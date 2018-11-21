HABER

'Kanser, kemiğe yayılıp, patolojik kırıklara sebep oluyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Yrd.

Muammer İRTEM- Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, kanser hastalığının yayılma eğilimi gösterdiğini belirterek, "Kanserin bir süre sonra kemiğe bulaştığını görebiliyoruz. O bölgedeki kemiği bir anlamda yiyip, patolojik kırıklara sebep oluyor. Bunların da tedavisinin yapılması hem hastaların yaşam konforunu arttırıyor, hem ağrısını gideriyor" dedi.

VM Medicalpark Bursa Hastanesi ​Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, kemik kanserleri ile ilgili DHA'ya bilgi verdi. Kemik kanseri hastalarının bir ağrı ya da kolda, bacakta, sırtta herhangi bir bölgede şişme ile başvurduklarını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Saylık, "Genellikle başlangıçta çok önemsemiyor hastalar. Ama bir süre sonra ağrı ya da şişlik arttığında, bazen o bölgede kızarıklık da oluştuğunda öyle başvuruyor. Biz, rutin her hastaya yaptığımız gibi önce kontrollerimizi yapıyoruz. Önce röntgenlerle değerlendiriyoruz, ama bir şüphe varsa sadece röntgen değil, emar ve tomografi dediğimiz ileri derece tetkikler de yaptırıyoruz" dedi.

KANSER AMELİYATLARINDAN ÜCRET ALMIYORUZ

Akciğer kanserlerinin görünme oranı yüzde 12’lerde iken, kemik kanserleri yüzde 1’in altında olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Saylık, "Ama kemik kanserinin de kötü yanı, diğer kanserlere göre ne yazık ki daha ağır seyredebiliyor. Geç kalındığında çoğu zaman organ kaybı ve yaşam kaybına sebep olabiliyor. Ama bazen ekstremiteyi feda ederek de olsa ya da ekstremiteyi bir şekilde kurtararak da olsa tedavi yöntemlerimizin mutlaka hastalarımıza ulaşmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın da onkoloji hastalarımıza verdiği önem nedeniyle artık kanser hastalarından da hiçbir fark almamaktayız. Sadece otelcilik anlamında ufak farklar alınmakta, ama artık hiçbir hastanede bizim hastanemiz de dahil büyük kanser ameliyatlarının hiçbirinden fark ücreti almıyor" diye konuştu.

NÜKLEER TIP YOL GÖSTERİYOR

Nükleer tıpın kanser hastalarının hem tanısında, hem yayılım bölgelerinde ameliyat öncesi çok ciddi faydalar sağladığını ifade eden Saylık, "Ameliyat planlamamızın büyük kısmında bize yol gösteriyor. Doğru ameliyatları, doğru zamanda yapmamızı sağlıyor. Çok değerli bir nükleer tıp uzmanımız hastanemizde hizmet ediyor. Radyasyon onkolojisi de ameliyat ettiğimiz hataların bir kısmında ameliyattan sonra birtakım ışın tedavileri yapılıyor. Kanser hastalığı tek bir bölgede kalmıyor. Örnek vereyim, akciğer kanseri olan bir bey ya da meme kanseri olan bir kadında kanserin bir süre sonra kemiğe bulaştığını görüyoruz. Metasdaz diyoruz biz ona. O bölgedeki kemiği bir anlamda yiyip, patolojik kırıklara sebep oluyor. Bunların da tedavisinin yapılması hem hastaların yaşam konforunu arttırıyor, hem ağrısını gideriyor. Artık bu tedavilerle çok uzun yaşayan hastalarımız olduğu için, eskiden bu tür kırık vakaları ya da kırık olabilecek kemik hastalıkları biraz es geçilebiliyordu. Ama doğal olarak insanların yaşam kalite beklentileri, ağrısızlık istekleri ki; haklılar yükseldiği için biz de ortopedi olarak bu tür patolojik kırıklarda ya da kırığa sebep olabilecek bu tür kemik tümörleri ya da metasdazlarda hastayı ameliyat ederek o konforu sağlıyoruz" diye konuştu.

Kanserlerin yayılımı ile ilgili de bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Saylık, "Erkeklerde özellikle akciğer ve prostat kanseri çok fazla yayılım gösteriyor. Kadınlarda da meme kanseri kemiğe çok fazla yayılım gösteriyor. Bunlar toplumda da en fazla görülen hastalıklar. Kemiğe bulaşmış metastaz dediğim hastalıklarda tabi biraz ileri evrelerde hastaya ulaşıyoruz ne yazık ki. Daha erken evrelerde hastalar bize ulaşsa koruyucu ameliyatlarımız var. Ama o evrede yine çaresiz değiliz. Hastanın hastalığının evresine göre her dönemde mutlaka bir çare üretebiliyoruz" dedi.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
KOAH ölümcül bir hastalık mı? KOAH ölümleri engellenebilir mi? KOAH tedavisi büyük önem taşıyorKOAH ölümcül bir hastalık mı? KOAH ölümleri engellenebilir mi? KOAH tedavisi büyük önem taşıyor
'Kanser, kemiğe yayılıp, patolojik kırıklara sebep oluyor''Kanser, kemiğe yayılıp, patolojik kırıklara sebep oluyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi

İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş fırçalama hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

Diş fırçalama hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

KOAH ölümcül bir hastalık mı? KOAH ölümleri engellenebilir mi? KOAH tedavisi büyük önem taşıyor

KOAH ölümcül bir hastalık mı? KOAH ölümleri engellenebilir mi? KOAH tedavisi büyük önem taşıyor

KOAH nedir? KOAH nedenleri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl olur? KOAH öldürüyor!

KOAH nedir? KOAH nedenleri nelerdir? KOAH tedavisi nasıl olur? KOAH öldürüyor!

Unutkanlık ne zaman masum, ne zaman tehlikeli?

Unutkanlık ne zaman masum, ne zaman tehlikeli?

Yeni yılda kadınlar dudak erkekler kaş istiyor

Yeni yılda kadınlar dudak erkekler kaş istiyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu meyve tüketmekten geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.