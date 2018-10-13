Kanser köpeğe kemoterapi

Gülay KUYUCU / VAN,(DHA)- VAN'ın Tuşba İlçesi'nde belediye ekipleri tarafından sokakta bulunan TVT hastası köpek, tedavi altına alındı.

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar sonucunda buldukları ve hasta olan köpeği Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Burada Veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılan köpeğe TVT tanısı konuldu. Veteriner hekim Ömer Selçin, köpeğin tedavisine başladıklarını belirterek, 4 ile 8 haftalık bir tedavi sonrasında köpeğin sağlığına kavuşacağını söyledi.

'BULAŞICI BİR TÜMÖR ÇEŞİDİ'

TVT hastalığının dünyada köpekler arasında büyük bir dağılım gösterdiğini belirten Selçin şöyle konuştu:

"Bu tümörün en büyük özelliklerinden birisi, diğer tümörlerin aksine temas yolu ile bulaşabiliyor olmasıdır. Köpeğe kemoterapi uygulamasına başladık. Tedavi olarak cerrahi yöntem, kemoterapi, radyoterapi yöntemleri kullanılabiliniyor. Günümüzde kemoterapi iyi bir şekilde çalışmakta ve sonuç vermektedir. Buna karşın cerrahi müdahaleler sonucunda nüksetme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle birçok hekim cerrahi müdahale yerine kemoterapiyi tercih ediyor. Genellikle 4-8 haftalık bir tedavi sonucunda hasta sağlığına kavuşur ve TVT'ye karşı bağışıklık kazanır"

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