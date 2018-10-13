HABER

Kanser köpeğe kemoterapi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba İlçesi'nde belediye ekipleri tarafından sokakta bulunan TVT hastası köpek, tedavi altına alındı.  Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar sonucunda buldukları ve hasta olan köpeği Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürdü.

Kanser köpeğe kemoterapi

Gülay KUYUCU / VAN,(DHA)- VAN'ın Tuşba İlçesi'nde belediye ekipleri tarafından sokakta bulunan TVT hastası köpek, tedavi altına alındı.
Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar sonucunda buldukları ve hasta olan köpeği Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Burada Veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılan köpeğe TVT tanısı konuldu. Veteriner hekim Ömer Selçin, köpeğin tedavisine başladıklarını belirterek, 4 ile 8 haftalık bir tedavi sonrasında köpeğin sağlığına kavuşacağını söyledi.
'BULAŞICI BİR TÜMÖR ÇEŞİDİ'
TVT hastalığının dünyada köpekler arasında büyük bir dağılım gösterdiğini belirten Selçin şöyle konuştu:
"Bu tümörün en büyük özelliklerinden birisi, diğer tümörlerin aksine temas yolu ile bulaşabiliyor olmasıdır. Köpeğe kemoterapi uygulamasına başladık. Tedavi olarak cerrahi yöntem, kemoterapi, radyoterapi yöntemleri kullanılabiliniyor. Günümüzde kemoterapi iyi bir şekilde çalışmakta ve sonuç vermektedir. Buna karşın cerrahi müdahaleler sonucunda nüksetme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle birçok hekim cerrahi müdahale yerine kemoterapiyi tercih ediyor. Genellikle 4-8 haftalık bir tedavi sonucunda hasta sağlığına kavuşur ve TVT'ye karşı bağışıklık kazanır"

FOTOĞRAFLI

Kanser köpeğe kemoterapiKanser köpeğe kemoterapi

PARTNERBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner olduBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner oldu
Nişantaşı'nda güzellik salonunda yangın paniğiNişantaşı'nda güzellik salonunda yangın paniği
'Halikarnas Balıkçısı' mezarı başında anıldı'Halikarnas Balıkçısı' mezarı başında anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.