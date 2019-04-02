"Kanser kronik ancak yaşamı çok etkilemeyen bir hastalık olacak"

"Yeni teknolojiler sayesinde kanser hücrelerinin nasıl çoğaldığını, vücudun farklı bölgelerine nasıl yayıldığını, ilaçların kanser hücrelerini nasıl etkilediğini daha iyi anladıklarını" ifade eden Selli, bununla birlikte mevcut kanser ilaçlarının bazı hastalarda uzun yıllar etkili olup kanserin tekrarlamasını engellediğini, bazı hastalarda ise etkisini kaybettiğini ve hastalığın nüksettiğini dile getirdi.

Bilimsel araştırmalar sayesinde kanser hastalarının yaşam süresinin belirgin şekilde uzadığını ifade eden Selli, "Kanserin yakın gelecekte kalp hastalıkları gibi kronik ancak yaşam kalitesini ve süresini belirgin şekilde etkilemeyen bir hastalık haline geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Selli, ilaçların etkilerinin hastalar arasında neden farklılık gösterdiği anlaşıldığında her hasta için en uygun ilaç seçilerek kanserin uzun yıllar kontrol altında tutulabileceğini söyledi.

Edinburg'da devam eden bilimsel çalışmalarında bu farklılığın neden kaynaklandığını meme kanseri hastalarından alınan doku örneklerinin genetik analizi yoluyla araştırdığını anlatan Selli, "İlaçların etkilerinin hastalar arasında neden farklılık gösterdiği anlaşıldığında her hasta için en uygun ilaç seçilerek hastalık uzun yıllar kontrol altında tutulabilecek." diye konuştu.

- "Bilim insanlarına sağlanan araştırma bütçeleri artırılabilir"

Kanser araştırmaları ve tedavisi konusunda Avrupa ile Türkiye'yi karşılaştıran Selli, "Ülkemizde özveriyle çalışarak kanser ile mücadeleye katkı sağlayan araştırmacı sayısı giderek artıyor. Kanser tedavisine ve diğer sağlık hizmetlerine erişim Avrupa ülkeleri ile yarışır düzeyde." dedi.

Bununla birlikte kanser araştırmalarına ve tedavisine yön veren özgün ve büyük buluşların İngiltere gibi bilimsel araştırma altyapısı ile beyin gücüne sahip zengin ülkelerde yapıldığını dile getiren Selli, "Ülkemizin kanser araştırmalarında bu ülkeler ile yarışır hale gelebilmesi için eğitim sistemimiz özgür düşünceyi ve yaratıcılığı destekleyecek şekilde güncellenebilir ve bilim insanlarına sağlanan araştırma bütçeleri artırılabilir." görüşünü dile getirdi.

