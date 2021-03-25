HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kanser nedenleri arasında sıcak çay da varmış! Çay tiryakileri bu habere dikkat

Kanser nedenleri arasında sıcak çay da varmış! Çay tiryakileri bu habere dikkat

25.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak çay, alkol ve sigara kullanımının yemek borusu kanseri riskini 5 kat artırdığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, üzenli olarak kaynar, 65 santigrat derecenin üstünde sıcaklıkta çay içenlere uyarıda bulundu. Göral, ' Günde 3-4 fincanı geçmeden ılık sıcaklıkta çay tüketilmeli' dedi.

Kanser nedenleri arasında sıcak çay da varmış! Çay tiryakileri bu habere dikkat

Amerika ve Çin'de yapılan araştırmalara göre 65 santigrat derece sıcaklığın üzerinde tüketilen çay, yemek borusu kanseri riski artırıyor. Çin'de 456 bin kişi üzerinde araştırma yapıldığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, "Bu kişiler yıllarca takip edilmiş. Takip edilen vakalarda 65 derece ve üstündeki sıcaklıktaki içeceklerin yemek borusu kanseri riskini artırdığını göstermiş. 65 santigrat dereceyi aşmamak gerekiyor. Amerika'da ise 50 bini aşan kişi takip edilmiş burada da yine aynı sonuç görülmüş" diye konuştu.

BERABERİNDE ALKOL VE SİGARA KULLANIMI VARSA DİKKAT

Yemek borusu kanserinin görülme oranlarını hatırlatan Prof. Dr. Vedat Göral, "Dünyada bazı otoritelere göre 6, bazılarına göre ise 8'inci sırada ölüm nedeni. Dolayısıyla ciddi bir hastalık. Genetik alt yapısı var ama tetikleyen faktörler mevcut. Yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin doğusunda Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da çok fazla sayıda çay ve sıcak içecekler tüketildiğinden yemek borusu kanseri çok sık görülüyor. Özellikle 65 santigrat derece ve yukarısındaki sıcaklıkta çay tüketildiğinde yemek borusu kanseri riskinin arttığı gösterilmiş. Beraberinde sigara içiliyor ve alkol tüketiliyorsa bu risk daha da artıyor. Sigara içenler bir de sıcak çayı fazlaca tüketiyorsa kanser riski 2 kat hem sigara hem sıcak çay hem de alkol varsa risk 5 kat artıyor" ifadelerini kullandı.

yemek borusu kanseri

"İÇMEDEN ÖNCE ÇAYI 3-4 DAKİKA BEKLETİN"

Yemek borusundaki yaraların kansere zemin hazırladığını anlatan Prof. Dr. Göral, "Dolayısıyla elimize dahi alamadığımız, cildimize döküldüğünde yanan bir çayı biz hemen içiyoruz ve yemek borusu ızdırap çekiyor. Dolayısıyla içmeden 3-4 dakika kadar çayı bekletmek gerekiyor. Çok fazla sıcak içecek tüketildiğinde yemek borusunda yaralar meydana geliyor. Eğer bu kronik bir hale geliyorsa uzun dönemde kanserin de bir tetikleyicisi olabilir. Ama beraberinde sigara ve alkol tüketimi bunu daha da artırıyor. Türkiye'nin doğusunda özellikle Erzurum ve Van'da çok fazla sıcak çay tüketiliyor. Erzurum'da bilindiği gibi kıtlama çay meşhur ve günde 30 bardak çay içen insanlar var. Yanında sigara, yaş ve genetik faktörler olunca bu tetikleyici faktör olabilir. Çayın miktarını abartmadan her şeyi dozunda tüketmek gerekiyor. Günde 3-4 fincanı geçmemeyi öneririz" uyarısında bulundu.

"SOĞUK DA RİSK TAŞIYOR"

Sıcak kadar soğuk içecekler konusunda da uyaran Prof. Dr. Göral, "Soğuk içeceklerinde zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yemek borusu ve midede iltihaba yol açacaktır. Özellikle akut gastrit tablosu ortaya çıkabilir, midede aşırı asit salgısı görülür. Bu durum gastrit ve reflüyü tetikleyecektir. Bazen de çok sıcak tükettikten sonra üzerine soğuk su içilebiliyor. Bunun sonrasında da yemek borusunda yaralar görülebiliyor. Bu yaralar da kansere gidişi hızlandırabiliyor" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Yemek borusu kanseri belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şunları söyledi:

"En önemli belirti yutma güçlüğüdür. Böyle bir anda hemen hekime başvurulmasını öneriyoruz. Özellikle erkek cinsiyet, sigara kullanımı, alkol ve sıcak çay tüketimi fazlaysa hemen hekime başvurmak gerekir. Burada yapılacak endoskopi ile yemek borusu kanseri hemen teşhis ediliyor. Tedavisini de biyopsi sonucuna göre yapıyoruz. Günümüzde çok iyi tedaviler mevcut. Bazen de ameliyat gerekebiliyor."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Dr. Ayça Kaya'dan sağlıklı yaşamın sırlarıDr. Ayça Kaya'dan sağlıklı yaşamın sırları
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Karaciğer yağlanması nedenleri arasında mutasyonlu gen de var! Artık zayıfları da etkiliyor

Artık zayıfları da etkiliyor! Sebebi mutasyonlu gen mi?

Dr. Ayça Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayça Kaya ne doktoru?

Dr. Ayça Kaya'dan sağlıklı yaşamın sırları

Erken uyanmamız bile etkiliyormuş! Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor

Bu besinler metabolizmayı hızlandırıyor

Öldü sandıkları çocuğun hayatını görüntülü konuşmayla kurtardı!

Öldü sanılan çocuğun hayatını görüntülü konuşmayla kurtardı!

Her şey hemen bitmiyor! Ölüm sonrası zombi genler harekete geçiyor

Ölüm sonrası zombi genler harekete geçiyor

Bilim insanları açıkladı: Penisler küçüldü, cinsellik azaldı! Neden olan şey...

Penisler küçüldü, cinsellik azaldı! Neden olan şey...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.