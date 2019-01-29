HABER

Kanser olduğunu öğrenince intihar eden kadının son görüntüleri kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

ADANA'da, kanser olduğunu öğrenip, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son veren Perihan Büyükbayram'ın (44) güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip, yürüdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kanser olduğunu öğrenince intihar eden kadının son görüntüleri kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kanser olduğunu öğrenip, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son veren Perihan Büyükbayram'ın (44) güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip, yürüdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, 14 Ocak'ta, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkanlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. İhbarla gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, 2 çocuk annesi Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması sahibi olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek, sitenin bahçesinin girdiği ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükbayram'ın üzerinde, ailesi ve eşi için yazılmış intihar notu buldu. Bir süre önce kanser teşhisi koyulan Büyükbayram'ın, lüks siteden kiraladığı 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdiği saptandı. Antidepresan kullandığı da anlaşılan Perihan Büyükbayram'ın üzerinden çıkan notlarda, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Arkamdan kimse üzülmesin, ben ölünce kimse acı çekmesin' yazdığı belirtildi. Ailesinin, Büyükbayram'ın kanser olduğunu bilmediği de öğrenildi. Otopside, Büyükbayram'ın başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı kırıklar olduğu belirlendi.
Öte yandan Perihan Büyükbayram'ın, olay gününe ait, güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip, yürüdüğü anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Kanser olduğunu öğrenince intihar eden kadının son görüntüleri kameradaKanser olduğunu öğrenince intihar eden kadının son görüntüleri kameradaKanser olduğunu öğrenince intihar eden kadının son görüntüleri kameradaKanser olduğunu öğrenince intihar eden kadının son görüntüleri kamerada

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
Motosikletle giderken çelik halatın boğazını kestiği imam ağır yaralandıMotosikletle giderken çelik halatın boğazını kestiği imam ağır yaralandı
Asılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdiAsılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

Hepsi görüntülendi! Kurt sürüsü paramparça etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.