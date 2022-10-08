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Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

08.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün pek çok farklı şey yiyoruz ve bunların ne kadarının vücudumuz için gerçekten zararlı olduğunun farkında değiliz. Hangi gıda ürünlerinin yaşamınız ve diyetiniz için en iyi olduğunu bilmeniz çok önemlidir, bu yüzden sizin için bir liste hazırladık. Kanser riskinizi azaltmak için bu yedi besini hayatınızdan çıkardığınızdan emin olun.

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan kanseri önlemek için sağlıklı beslenme hayati rol oynuyor. Kalp hastalıklarından sonra en çok ölümün yaşandığı kanser hastalığı ile ilgili yapılan araştırmalara göre, yeme içme rutinlerine dikkat ederek kanseri önlemek mümkün.

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Kanser olmak istemiyorsanız listedeki besinleri hayatınızdan çıkararak kendiniz için sağlıklı bir adım atabilirsiniz.

Kanser olmak istemiyorsanız asla yememeniz gereken besinler...

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ÇİFTLİK BALIĞI

Birçok insan bunun farkında değildir, ancak çiftlik balıkları vücudumuza zarar verebilecek zararlı kimyasallar ve diğer bileşenlerle doludur. Bu balıklar büyüyebilmeleri için yanlış yiyeceklerle besleniyor ve bunlar genellikle GDO'lu yemler oluyor. Benzer şekilde, çiftçiler sağlığımızı etkileyen diğer yetiştirme yöntemlerini de kullanabilirler.

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ORGANİK OLMAYAN SEBZE VE MEYVELER

Meyve ve sebze sizin için iyi, değil mi? Bu her zaman doğru olmayabilir. Bu yiyeceklerin sizin için iyi olup olmadığı kalitelerine bağlı olacaktır. Örneğin, organik meyve ve sebzeler çeşitli sağlık yararları sunarken, olmayanlar vücuda zararlıdır.

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KONSERVE GIDA

Konserve yiyecekler vücudumuz için iyi değildir ve bu, içindeki BPA miktarına bağlıdır. Birçok gıda ürününde, özellikle şişe ve teneke ambalajlarda kullanılan zararlı bir kimyasaldır. Bu kimyasal aynı zamanda kanser geliştiren insanlarla da bağlantılıdır, bu nedenle ne pahasına olursa olsun BPA'lı gıdalardan kaçınmak en iyisidir.

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DİYET İÇECEKLER

'Diyet' kelimesini görebilir ve hemen bunun sizin için iyi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu kesinlikle doğru değil. Tam orijinali kadar kalori içermeyebilir, ancak bunun yerine uzun vadede kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına katkıda bulunabilecek çok sayıda zararlı kimyasal içerir.

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MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Hepimiz bir film izlemeden önce büyük bir kâse patlamış mısırla oturmayı severiz, ancak bunlar hidrojene yağlar gibi birçok zararlı içerik içerir. Mikrodalga patlamış mısır, özellikle sizin için çok kötü, çünkü ambalajdaki kimyasallar vücut için kötü ve kansere neden olabilir.

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SOSİSLİ SANDVİÇ

Tüm şarküteri etleri sağlıksızdır ve buna ünlü sosisli sandviç de dahildir. Bu özel işlenmiş gıda, vücudunuzdaki hücreleri yok ettiği kanıtlanmış büyük miktarda sodyum fosfat kullanılarak geliştirilmiştir.

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BEYAZ UN

Beyaz un her şeyde var gibi görünüyor ve bunun nedeni, işleri daha lezzetli hale getirme eğiliminde olmasıdır. Bununla birlikte, bu bileşene sahip ürünleri yemek, kanser geliştirme olasılığınızı artırabilir. Tümörler basit karbonhidratlara takıntılıdır ve büyük miktarda beyaz un, kanserli hücrelere dönüşmelerine yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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