HABER

Kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörler

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 19:43 | Son Güncelleme

Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof.

Kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörler

Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, “Sigara, gıda katkı maddeleri, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hava kirliliği, radyasyon, çeşitli toksinler ve genetik etkenler kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörlerdir” dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, “kanser nedir ve belirtileri nelerdir?” sorularını cevapladı. Yol, “Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100’den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar” diye konuştu.
Prof. Dr. Serdar Yol şu bilgileri verdi: “Vücudumuzdaki sağlıklı hücreler bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ancak, kas ve sinir hücrelerinde bu özellik bulunmaz. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Yaşamın ilk yıllarında hücreler daha hızlı bölünürken, erişkin yaşlarda bu hız yavaşlar. Fakat hücrelerin bu yetenekleri sınırlıdır, sonsuz bölünemezler. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir ne kadar bölüneceğini bilir ve gerektiğinde ölmesini de bilir. Buna apoptosis yani hücrenin programlı ölümü denir. Normalde vücudun sağlıklı ve düzgün çalışması için hücrelerin büyümesi, bölünmesi ve daha çok hücre üretmesine gereksinim vardır. Bazen buna rağmen süreç doğru yoldan sapar, yeni hücrelere gerek olmadan hücreler bölünmeye devam eder. Bilincini kaybetmiş kanser hücreleri, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalırlar. Fazla hücrelerin kütleleri bir büyüklük veya tümör oluştururlar. Kanser hücreleri birikerek tümörleri oluştururlar. Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. İyi huylu tümörler kanser değildir. Bunlar sıklıkla alınırlar ve çoğu zaman tekrarlamazlar.”

“Bunlara dikkat edin”
Dr. Yol, kansere karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şunları söyledi:
“Sigara, gıda katkı maddeleri, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, hava kirliliği, radyasyon, çeşitli toksinler ve genetik etkenler kanser oluşumunda rol oynayan en önemli faktörlerdir. Aslında kanser önlenebilir, erken tanınabilir veya tedavi edilebilir bir hastalıktır. Herhangi bir şikayeti olmayan insanlarda kanserin belirtileri olmadığı halde bazı testler yapılarak belirtilerin çıkmasından 2 yıl kadar daha erken kanser tanısı koymak mümkün olmaktadır. Son yıllarda kitle tarama ve erken tanı yöntemlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Bunun için belli yaş aralıklarında gerekli testlerin yapılması hayati önem taşımaktadır."

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Şanlıurfa Tabip Odası'ndan 'mülteci' uyarısıŞanlıurfa Tabip Odası'ndan 'mülteci' uyarısı
Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıkKolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Beyin tümöründe ameliyat süreci

Beyin tümöründe ameliyat süreci

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.