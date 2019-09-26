Kanser raporunu açıklayan Şık’a 15 ay hapis cezası

Bülent Şık, esasa ilişkin savunmasında, araştırma sonuçlarının, kanser dışında kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal bozukluklar, obezite, solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda işlev bozuklukları gibi sağlık sorunlarına işaret ettiğini söyledi.

Hazırlanan iddianameye göre, yasaklanan gizli bilgileri açıklama, yasaklanan gizli bilgileri temin etme ve göreve ilişkin sırrı açıklamakla suçlanan Şık'ın 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Bu sonuçların çocuk sağlığı ve halk sağlığını birebir ilgilendirdiğini vurgulayan Şık, bir kamu kurumu olarak Sağlık Bakanlığı’nın araştırma sonuçlarını gizlemek yerine bu konuda önlem alması gerektiğini belirtti.

“Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü saha çalışmaları biteli dört yıl, Cumhuriyet gazetesinde çalışmadan elde edilen kısmi bulguları kamuoyuna duyuralı bir buçuk yıl oldu” diyen Şık, bütün bu zaman zarfında Bakanlığın önlem alıp almadığına dair herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları, Tabipler Odası ve TMMOB bünyesindeki meslek örgütlerinin Bakanlıktan bilgi talebinde bulunduğunu ifade eden Şık, “Aynı talepler duruşmalara katılan avukatlar aracılığıyla mahkemenizde de dile getirildi. Bir kamu kurumu olan bakanlık böylesine geniş bir kamu kesimince dile getirilen bir talebi nasıl sessizlikle karşılar, anlamak güç. Sessiz kalması Sağlık Bakanlığı’nın işlediği suçu büyütüyor” diye konuştu.

"Kamu kurumlarının yükümlülüğü"

Kamu kurumlarının insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik riskleri bertaraf etmek için gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğüne dikkat çeken Şık, “Bu yükümlülüğü yerine getirmemek, ceza yasasında böyle bir suç tanımı var mı bilemiyorum ama, açıkça ve bilinçli bir şekilde insanları tehlikeye atma suçunu işlemek olarak görülmelidir. Ben bu suçu işlemedim, o nedenle beraatımı talep ediyorum” dedi. Şık, mahkemenin hükmün geri bırakılması teklifini ise kabul etmedi.