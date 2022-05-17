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Kanser riskini azaltıyor! Çikolatayı artık daha çok seveceksiniz...

17.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırma sonucunda, neredeyse herkesin favori tatlısı olan çikolatanın insan ömrünü uzattığı sonucuna varıldı. Söz konusu araştırmaya göre, çikolata tüketmek genç yaşta ölüm tehlikesini yüzde 12 oranında düşürüyor. İşte detaylar...

Kanser riskini azaltıyor! Çikolatayı artık daha çok seveceksiniz...

Tatlılarda sıklıkla tercih edildiği gibi yemeklerde de kullanılan çikolata hakkında ilginç bir sonuca varıldı. Çikolatanın ömrü uzattığı ortaya çıktı. Ayrıca düzenli olarak çikolata tüketiminin, ölümcül kalp hastalığı veya kanser riskini yüzde 16'ya kadar düşürdüğü ortaya çıktı.

Araştırma sonuçları inanılmaz: Ölüme meydan okuyor!

ÇİKOLATA ÖLÜME MEYDAN OKUYOR

Her yaştan insanın severek tükettiği çikolatayı daha çok sevmenize neden olacak araştırma sonucu bulunuyor. Haftada iki parça yemenin; şeker hastalığına yakalanma olasılığı, hiç yemeyenlere göre dört kat daha az olduğu sonucuna varıldı. Uzman isimler çikolata tüketiminin kötü kolesterolü ve kan basıncını düşürebileceği görüşünü ifade ediyor. Ayrıca bilim insanları kakaodaki flavonoidler olarak bilinen bileşiklerin kan damarlarının sağlığını iyileştirdiğini ifade ediyor.

Maryland'deki ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Prof Jiaqi Huang, çalışmanın "düşük ila orta düzeyde çikolata tüketiminden kaynaklanan olumsuz sağlık sonuçlarına ilişkin endişeleri kısmen giderebileceğini" belirtti.

Araştırma sonuçları inanılmaz: Ölüme meydan okuyor!

İNGİLİZ KALP VAKFI KESİN GÖZÜYLE BAKMIYOR

İngiliz Kalp Vakfı, çalışmanın, kalp hastalığı riskini azaltmak için çikolata tüketmeyi önermek için yeterince net olmadığını belirtti. İfadelerinde ise şunlar yer aldı: "Ara sıra kendinizi şımartmak iyidir, ancak tek başına hiçbir yiyecek veya besin, genel olarak dengeli bir sağlıklı beslenmeden daha önemli değildir."


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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