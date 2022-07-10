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Kanser riskini yüzde 30'a kadar azaltıyor! Mucizevi faydaları saymakla bitmiyor...

10.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanserden korunmanın en güçlü yollarından biri de tüketilen gıdalara dikkat etmek. Kansere iyi gelen besinlerden biri de, faydaları saymakla bitmeyen maydanoz... Yemeklere lezzet katmak için en çok tüketilen besinlerden biri olan maydanoz besin değerleri bakımından da oldukça zengindir. İşte detaylar...

Kanser riskini yüzde 30'a kadar azaltıyor! Mucizevi faydaları saymakla bitmiyor...

İçeriğinde flavonoid, karotenoid, ve C vitamini barındıran maydanozun faydaları saymakla bitmiyor. Zengin bileşenlere sahip olan bu bitki aynı zamanda iki ana flavonoid olan mirisetin ve apigenin içerir. Maydanoz, son zamanlarda ölümün en yaygın sebeplerinden biri olan kanserle de savaşıyor.

MAYDANOZUN FAYDALARI

11 kalori barındıran maydanozda 2 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 1 gram lif, 1 gramdan az yağ yer alıyor. Ayrıca günlük ihtiyacınız olan A vitaminin %108'i, C vitaminin %53'ü, K vitaminin %547'si, folatın %11'i ve potasyum miktarının %4'ü bulunur. İçeriğinde bulunan K vitamini ile kemik sağlığına ve kan pıhtılaşmasına iyi gelir. A ve C vitamini deposudur.

Kanser riskini yüzde 30'a kadar azaltıyor! Mucizevi faydaları saymakla bitmiyor...

Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, maydanozun da içeriğinde bulunan flavonoidlerin yüksek oranda tüketilmesinin kolon kanseri, Tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere birçok sağlık sorununu önlemede etkili olacağı saptandı.

Kanser riskini yüzde 30'a kadar azaltıyor! Mucizevi faydaları saymakla bitmiyor...

Beta karoten ve lutein bakımından zengin olan maydanoz ayrıca akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığın riskini düşürür.

Kanser riskini yüzde 30'a kadar azaltıyor! Mucizevi faydaları saymakla bitmiyor...

Kurutulmuş maydanozda daha yüksek antioksidan bulunur. Bir araştırmada sonucunda kuru maydanozun, tazesinden 17 kat daha fazla antioksidan barındırdığı sonucuna varıldı.

Kanser riskini yüzde 30'a kadar azaltıyor! Mucizevi faydaları saymakla bitmiyor...

Oksidatif stresi azaltıp kanser riskini minimuma indiren maydanoz kanseri önleyicidir. İçeriğinde bulunan flavonoidin, kolon kanseri riskini %30'a kadar azalttığı biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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