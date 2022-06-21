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Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

21.06.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın en büyük problemlerinin başında akciğer kanseri geliyor. Özellikle tütün ürünlerinin neden olduğu bu olumsuz sonucu önlemek için bir numaralı tavsiye zararlı alışkanlıklardan kurtulmak oluyor. Ayrıca akciğer kanser riskinin önüne geçen yiyecekleri tüketmenin, hastalık sorununun üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. İşte kanser riskini azaltan 7 yiyecek...

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

Kanser riski hem genetik hem de çevreseldir. Bilindiği üzere kanserden korunmanın kesin bir yolu bulunmuyor. Ancak kanser riskini doğurabilecek olumsuz alışkanlıklardan, yiyeceklerden uzak durmak ve sağlıklı yaşam tarzına odaklanmak vücudu koruyor. Yapılan araştırmada, zararlı alışkanlıkları bırakmanın hastalık riskini azalttığı sonucuna varıldı. Olumsuz durumların önüne geçmek için radyasyondan uzak durulması, düzenli egzersiz yapılması tavsiye ediliyor. Öte yandan sağlıklı yiyecekleri tercih ederek daha sağlıklı bir yaşama sahip olabilirsiniz. İşte o yiyecekler...

BAL KABAĞI

Kanser riskini azaltan beta-kriptoksantin adı verilen bir madde balkabağında bulunuyor. Balkabağının, kanser riskini yüzde 15 ila 40 oranında azalttığı tahmin ediliyor. Ayrıca beta-kriptoksantin hurma, mandalina, kırmızı biber, kırmızı biber ve acı tozda da bulunuyor.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

ELMA

Araştırmalarla, flavonoid tüketiminin akciğer kanserini azalttığı sonucuna varıldı. Gün içerisinde 20 miligram flavonoid alımındaki artış, akciğer kanserine yakalanma oranını yüzde 10 azaltabilir. Koyu yeşil olan elma kabuğu, en yüksek flavonoid konsantrasyonuna sahiptir. Ne kadar çok flavonoid tüketirseniz akciğer kanserine yakalanma riskinizin o kadar düşeceği araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

SARIMSAK

Kansere karşı korumada etkili bir besin olan sarımsak, doğal öldürücü hücrelerin ve makrofajların bağışıklık için önemli olan beyaz kan hücresi türleri aktivitesini artırarak kanser hücrelerinin büyümesinin önüne geçiyor. Bir araştırma sonucunda haftada iki ya da daha fazla çiğ sarımsak tüketenlerin, akciğer kanseriyle karşılaşma riskinin yüzde 44 oranında azaldığı sonucuna varıldı.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

SOĞAN

Soğan, bilim adamlarının kanser hücrelerinin gelişimine müdahale ettiği ve
antioksidan özellikleri gerekçesiyle araştırılan sebzelerden biri... Fazla soğan tüketiminin, akciğer kanseri riskini azalttığı sonucuna varıldı.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

BROKOLİ

Çevresel kanserojenlerin etkilerine karşı savaşan brokoli, akciğer kanserinin ortaya çıkmasını azaltır. Akciğer kanserine yakalanma riski yüksek olan sigara içenler arasında turpgillerden sebzeler, düzenli olarak tüketilen miktara bağlı olarak akciğer kanseri olasılığını yüzde 32 ila yüzde 55 oranında azaltabilir.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

KIRMIZI BİBER

Kapsaisin adı verilen bir fitokimyasal kırmızı biber ve kırmızı dolmalık biberde bulunur. Kapsaisinin, İsviçre farelerinde kanserojene maruz kaldıktan sonra akciğer kanseri gelişimini baskıladığı bulundu.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

ISPANAK

C vitamini, karotenoidler, lutein, folik asit, A vitamini ve K vitamini açısından zengin olan ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerin akciğer kanseri riskini azalttığı öğrenildi.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

TAVUK

İşlenmiş etlerin insan vücudu üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi bulunuyor.İşlenmiş etler, kanser riskini artırıyor. En iyi protein kaynakları olan tavuk ve eti en doğal şekilde tüketmeniz öneriliyor.

Kanser riskini yüzde 44 azaltıyor! İşte mucizevi 7 yiyecek...

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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