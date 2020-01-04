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  4. Kanser rolü gerçek olan kadın: “Erken teşhis hayat kurtarıyor"

Kanser rolü gerçek olan kadın: “Erken teşhis hayat kurtarıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ’Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’(KETEM) tarafından çekilen kamu spotunda rol aldıktan sonra kanser olduğu ortaya çıkan kadın, "Erken teşhis hayat kurtarıyor" dedi.2015 yılında Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı talebi üzerine Samsun Sağlık İl Müdürlüğü KETEM tarafından çekilen kamu spotunda Belma Tablı (51) oyuncu olarak rol aldı.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ’Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’(KETEM) tarafından çekilen kamu spotunda rol aldıktan sonra kanser olduğu ortaya çıkan kadın, "Erken teşhis hayat kurtarıyor" dedi.
2015 yılında Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı talebi üzerine Samsun Sağlık İl Müdürlüğü KETEM tarafından çekilen kamu spotunda Belma Tablı (51) oyuncu olarak rol aldı. Kamu spotu filminde oynadıktan 4 ay sonra yaptırdığı kanser taraması sonucunda meme kanseri olduğu ortaya çıkan Belma Tablı yoğun bir tedavi sürecine girdi. Samsun Sağlık İl Müdürlüğünde halkla ilişkiler biriminde görev yapan Tablı, kanser olduğu ortaya çıkınca işine bir süre ara vermek zorunda kaldı. 1 senelik tedavinin ardından kanseri yenen Berna Tablı işine geri döndü. Meme kanserinin ailelerinde genetik olduğunu ifade eden Tablı, "Anneannem, teyzem, kız kardeşim ve ablam hepimiz genetik olarak meme kanseri olduk. Sürekli erken kontrollerimizi yaptırdığımız için erken evrelerde yakalandık ve bu süreci iyi atlattık" diye konuştu.

"Bütün herkesi erken teşhis konusunda uyarmak istiyorum"
Kanser olduğu süreç hakkında bilgi veren Tablı, "Kamu spotunun çekiminden 4 ay sonra rutin kontrollerine gittim. Burada meme kanseri olduğumu öğrendim. O dönemde 1 senelik bir tedavi sürecim gerçekleşti. Sol memem tamamen alındı. Kemoterapi ve radyoterapi tedavilerimi oldum. Görevime geri döndüm. Tedavimin iyi sonuçları vermesinin en büyük sebebi erken teşhis olmasıdır. Bütün herkesi erken teşhis konusunda uyarmak istiyorum. Bu kontroller KETEM’lerde ücretsiz olarak yapılmaktadır. İnsanlarımız hastalıktan korkmak yerine geç kalmaktan korksunlar. Bu yüzden de kontrollerini rutin olarak yaptırsınlar. Meme kanseri olduktan sonra çok korktuğumu söyleyemem. Çünkü böyle bir duruma hazırlıklıydım. Ailemde genetik olduğu için bununla büyüdüm. Ben kanserin direkt ölüm olduğuna inanmıyorum. Bugün ayaktayım ve işimi de hakkıyla yapabiliyorum" şeklinde konuştu.
Kanser hastalığı sırasında ailesinin hep yanında olduğunu söylen Tablı, evli ve 2 çocuk annesi olarak hayatına devam ediyor.

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