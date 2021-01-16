Kanser sanıldı! Akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı

İstanbul'da yaşayan Yusuf Çebi'nin, yıllar önce çalıştığı fabrikada başına talihsiz bir olay geldi. Çam fıstığı yediği esnada gülmeye başlayan Çebi, fıstığı nefes borusuna kaçırdı. Şiddetli öksürük ve terleme şikayeti başlayan Yusuf Çebi, soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonrası çam fıstığı bulunamadı. Antibiyotik tedavisi alan Çebi, şikayetleri artarak devam edince bu kez tekrar doktora başvurdu. Çebi'ye bu kez kanser şüphesi ile tetkikler yapıldı. Bu tedaviden de sonuç alamayan talihsiz adam tam 32 yıl sonra sağlığına kavuştu. Akciğerinin sol kısmında çam fıstığı belirlenen ve enfeksiyon oluşturan Çebi, bronkoskopi ile gerçekleştirilen operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Bu hasta meslek hayatımda gördüğüm en uzun süreli yabancı cisim vakasıydı" dedi.

Yaşadığı talihsiz olayın yıllarını aldığını söyleyen Yusuf Çebi, "32 yıl önce iş yerinde arkadaşlarla muhabbet ederken ağzımda çam fıstığı vardı. O arada arkadaşın fıkrası beni çok güldürdü. O esnada birden öksürük başladı ve ağzımdaki çam fıstığı boğazıma kaçtı. Arkadaşlarım sırtıma vurarak ilk müdahaleyi yaptı. O esnada elime birkaç parça geldi. Biraz rahatladım ve sırtımı geriye verdiğimde kalan parçaların boğazımdan aşağı indiğini fark ettim. Bir yanma hissi başladı. Ardından şiddetli öksürük başladı, terlemeye başladım. Öksürüğümden fabrika inledi ve aynı zamanda yoğun bir terleme yaşadım. Mesai bitene kadar öksürerek bekledim" dedi.