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  4. Kanser sanıldı! Akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı

Kanser sanıldı! Akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı

16.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Kanser sanıldı! Akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı

İstanbul'da yaşayan 64 yaşındaki Yusuf Çebi, bundan tam 32 yıl önce çam fıstığı yediği esnada fıstığı nefes borusuna kaçırdı. Şiddetli bir şekilde öksürmeye başlayan ve terleyen Çebi, şikayetleri artınca doktora gitti. Farklı hastanelerde tümör şüphesi ile araştırılan Çebi, yıllarca verilen tedavilerden yarar görmedi. 32 yıl sonra yapılan tetkiklerde akciğerin sağ tarafında tespit edilen çam fıstığı bronkoskopi ile alındı.

İstanbul'da yaşayan Yusuf Çebi'nin, yıllar önce çalıştığı fabrikada başına talihsiz bir olay geldi. Çam fıstığı yediği esnada gülmeye başlayan Çebi, fıstığı nefes borusuna kaçırdı. Şiddetli öksürük ve terleme şikayeti başlayan Yusuf Çebi, soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonrası çam fıstığı bulunamadı. Antibiyotik tedavisi alan Çebi, şikayetleri artarak devam edince bu kez tekrar doktora başvurdu. Çebi'ye bu kez kanser şüphesi ile tetkikler yapıldı. Bu tedaviden de sonuç alamayan talihsiz adam tam 32 yıl sonra sağlığına kavuştu. Akciğerinin sol kısmında çam fıstığı belirlenen ve enfeksiyon oluşturan Çebi, bronkoskopi ile gerçekleştirilen operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Bu hasta meslek hayatımda gördüğüm en uzun süreli yabancı cisim vakasıydı" dedi.

Yaşadığı talihsiz olayın yıllarını aldığını söyleyen Yusuf Çebi, "32 yıl önce iş yerinde arkadaşlarla muhabbet ederken ağzımda çam fıstığı vardı. O arada arkadaşın fıkrası beni çok güldürdü. O esnada birden öksürük başladı ve ağzımdaki çam fıstığı boğazıma kaçtı. Arkadaşlarım sırtıma vurarak ilk müdahaleyi yaptı. O esnada elime birkaç parça geldi. Biraz rahatladım ve sırtımı geriye verdiğimde kalan parçaların boğazımdan aşağı indiğini fark ettim. Bir yanma hissi başladı. Ardından şiddetli öksürük başladı, terlemeye başladım. Öksürüğümden fabrika inledi ve aynı zamanda yoğun bir terleme yaşadım. Mesai bitene kadar öksürerek bekledim" dedi.

'FISTIK CİĞERDE ENFEKSİYON OLUŞTURDU'

İlk etapta antibiyotik tedavisi gördüğünü anlatan Çebi, kanser şüphesi ile biyopsi yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Doktora gittim beni muayene etti. Kendisine boğazıma fıstık kaçtığını anlattım. Doktor muayene etti, 'Eğer tedaviye cevap vermezsen seni ameliyat edebiliriz' dedi. Antibiyotik tedavisi uygulandı. 3 ay kadar hastanede yattım. Balgam falan yok, sadece kuru öksürük. Şiddetli bir kuru öksürük yaşadım. Nefes almaya dahi korkuyordum. Deli bir öksürük yaşıyordum. Bir yıl sonra tekrar rahatsızlandım. Bu sefer kanser şüphesi ile biyopsi yapıldı. Ben kanser şüphesini duyunca çok korktum. Hekimlere fıstık yuttum desem de filmlerde fıstığa rastlamadıklarını söylediler. Bir hekim ciğerin benden bile sağlam dedi. 32 yılın ardından tomografide fıstık bulundu. Fıstık ciğerde enfeksiyon oluşturdu, vücudumu sarmaya başladı. Balgamda mantara yol açtı. Kafamı kaldıramıyordum. Ciğeri hep alsınlar dedim. Ama şimdi sağlığıma kavuştum, kelebekler gibiyim."

'TÜRKİYE'DE OLDUKÇA YAYGIN GÖRÜLÜYOR'

Yabancı cisim aspirasyonunun Türkiye'de yaygın görüldüğünü açıklayan Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Çocuklarda ölümcül sonuçlara yol açabilen bir durum. Yaşlılarda da görülebiliyor. Türban iğnesi, kalem kapağı, fıstık, para gibi cisimlerin solunum yollarına kaçması sonucu görülüyor. Yalnız bu hasta meslek hayatımda gördüğüm en uzun süreli vakaydı" dedi.

'YALANCI TÜMÖR OLUŞUYOR'

Yabancı cisimler akciğere kaçırıldığı zaman bronşların anatomik yapısı nedeniyle daha çok sağ tarafa yerleştiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Uzun süre akciğerde kaldığında organizma onu atmaya çalışıyor. O bölgede devamlı tekrarlayan enfeksiyonlar yaşanıyor. Bu durum yalancı tümöre neden olabiliyor. Biz hekimler görüntülemede bir tümör görünümü ile karşılaşabiliyoruz" diye konuştu. Görgüner, çam fıstığının tam 32 yıl sonra bronkoskopi ile alındığını ve hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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