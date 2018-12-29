İngiltere'de Jen Taylor isimli kadın çenesindeki şişlik nedeniyle ilk kez 2017 yılında dişçiye gitti. İşte genç kadının kanserden inanılmaz kurtuluşu...

Kanser savaşçısı Jen Taylor'ın inanılmaz değişimi

İki ay sonra kafa tasında kemik kanseri olduğu söylendi.

Genç kadın 3 haftalık bir kemoterapi tedavisi ve ardından 16 saat süren bir operasyon geçirdi.

Yüzünün iyileşmesi, tekrar yemek yiyebilmesi ise aylar sürdü. İşte genç kadının inanılmaz iyileşme hikayesi....

Jen Taylor bir kanser savaşçısı. Aylar süren tedavisi başkalarına da ışık olsun diye bir instagram hesabı açtı.

30 yaşındaki kadın yaşadıklarını o hesapta bir bir anlattı ve fotoğraf kareleriyle paylaştı. Onun paylaştığı karelerde ise inanılmaz bir dönüşüm gözler önüne seriliyor.

Taylor, kötü haberi gittiği dişçiden aldı. Kafatası kemiğinde tümör olduğu söylendi.

Taylor'ın önce kanseri yenip ardından da oldukça uzun sürecek bir tedaviye başlaması gerekecekti.

Taylor yaşadıklarını anbean instagram hesabından paylaştı. Önce 3 haftalık bir kemoterapi sürecine girdi ardından da 16 saat süren bir operasyon geçirdi.