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Kanser savaşçısı Jen Taylor'ın inanılmaz değişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Jen Taylor yüz kemiğinde kanser tümörü olduğunu öğrenince bütün hayatı değişti.

İngiltere'de Jen Taylor isimli kadın çenesindeki şişlik nedeniyle ilk kez 2017 yılında dişçiye gitti. İşte genç kadının kanserden inanılmaz kurtuluşu...

Kanser savaşçısı Jen Taylor'ın inanılmaz değişimi

İki ay sonra kafa tasında kemik kanseri olduğu söylendi.
Genç kadın 3 haftalık bir kemoterapi tedavisi ve ardından 16 saat süren bir operasyon geçirdi.
Yüzünün iyileşmesi, tekrar yemek yiyebilmesi ise aylar sürdü. İşte genç kadının inanılmaz iyileşme hikayesi....
Jen Taylor bir kanser savaşçısı. Aylar süren tedavisi başkalarına da ışık olsun diye bir instagram hesabı açtı.
30 yaşındaki kadın yaşadıklarını o hesapta bir bir anlattı ve fotoğraf kareleriyle paylaştı. Onun paylaştığı karelerde ise inanılmaz bir dönüşüm gözler önüne seriliyor.
Taylor, kötü haberi gittiği dişçiden aldı. Kafatası kemiğinde tümör olduğu söylendi.
Taylor'ın önce kanseri yenip ardından da oldukça uzun sürecek bir tedaviye başlaması gerekecekti.
Taylor yaşadıklarını anbean instagram hesabından paylaştı. Önce 3 haftalık bir kemoterapi sürecine girdi ardından da 16 saat süren bir operasyon geçirdi.
Operasyonla genç kadının omuz kemiği ve arka kasları kullanılarak yüzüne nakledildi. Taylor şu an oldukça mutlu ve hala böyle bir süreçten sağ çıkabilmenin şokunu yaşıyor. (CNN TÜRK)
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kanser ingiltere

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