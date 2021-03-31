HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti

Kanser tedavisi gören 61 yaşındaki kadın 4. kattan atlayarak intihar etti

31.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te tiroid hastası olan ve kanser tedavisi gören Ayşe Çalışır isimli 61 yaşındaki kadın, 4.

1/

Pendik’te tiroid hastası olan ve kanser tedavisi gören Ayşe Çalışır isimli 61 yaşındaki kadın, 4. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 61 yaşındaki kadının yaklaşık 1 ay önce annesinin hayatını kaybettiği, bu nedenle bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu iddia edildi.
Olay saat 10.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kanser tedavisi gören ve tiroid hastası olan Ayşe Çalışır isimli 61 yaşındaki kadın, evde yanında kimse bulunmadığı esnada 4. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Çalışır’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Haberi alan Ayşe Çalışır’ın akrabaları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.
Görgü tanığı Mehmet Bozkuş, "Ben burada değildim. Aynı binada oturuyoruz ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Hasta olduğunu biliyorum, ama ben hiç ziyarete gidemedim. kendisini tanımıyorum dışarıda görüyorduk ama zaten uzun zamandır dışarıda da görmedim " dedi.
Öte yandan 61 yaşındaki kadının kadının annesinin yaklaşık 1 ay önce vefat ettiği, bu nedenle Çalışır’ın bir süredir psikolojik problemler yaşadığı iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
İşte memur alımı yapan belediyeler  İşte memur alımı yapan belediyeler  
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

2016'daki Adana Valiliği saldırısında flaş gelişme!

Bilim Kurulu üyesi Akın: Aşı günü belki oruç tutulmayabilir

Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler  

İşte memur alımı yapan belediyeler  

Villada dehşet anlar! Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Villada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktı

Kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı

'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.