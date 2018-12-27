Kanser tedavisi gören çocuklar yeni yıl etkinliğinde buluştu

Bu süreçte çocukları ruhen desteklemenin öneminin altını çizen Kebudi, sağlığın fiziken ve ruhen iyilik hali olduğunu ifade ederek, "Biz fizik olarak hastaları iyileştireceğiz ancak ruhlarının da iyi olması lazım. Amacımız, çocukların iyileştikten sonra toplumun sağlıklı ve verimli birer bireyi olmaları." diye konuştu.

Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik-Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı'nda takip ve tedavi gören kanser hastası çocuklar ve yakınları yılbaşı etkinliği dolayısıyla bir araya geldi.

Prof. Dr. Kebudi, etkinliğe hem sağlığına kavuşmuş hem de tedavisi devam eden hastaların katıldığını aktararak, böylelikle, tedavisi süren hastaların, iyileşerek hayatına devam eden çocukları görüp moral kazandığını da belirtti.

Tedavi gören Ecrin Nisa Albayrak'ın (8) annesi Satı Aydoğmuş, kanser tedavisinde moralin önemine dikkati çekerek, "Her şey moralle başlıyor, moralle devam ediyor. Onlar güldükçe inanıyorum ki her şey daha güzel oluyor. Ecrin mutlu olduğu zaman ben daha da güçleniyorum. Onun ufacık bir gülümsemesi bile beni ayakta tutmaya yetiyor." şeklinde konuştu.

