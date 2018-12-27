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Kanser tedavisi gören çocuklar yeni yıl etkinliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:33 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gören çocuklar yeni yıl etkinliğinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneğince (ÇOKSEV) düzenlenen yeni yıl etkinliğiyle kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri moral buldu.

Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik-Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı'nda takip ve tedavi gören kanser hastası çocuklar ve yakınları yılbaşı etkinliği dolayısıyla bir araya geldi.

Etkinlikte, canlı müzik eşliğinde aileleriyle dans eden çocuklar, palyaço ve sihirbazlık gösterilerini de ilgiyle izledi.

Ayrıca, dernek tarafından hazırlanan yeni yıl hediyeleri de çocuklara verildi.

ÇOKSEV Derneği Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastalarının tedavi süreçlerinde sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Kebudi, hayatlarının en önemli dönemlerini hastanede tedavi görerek geçirmek zorunda kalan ve sosyal hayatlarından uzaklaşan çocuklara, psikososyal yönden destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bu süreçte çocukları ruhen desteklemenin öneminin altını çizen Kebudi, sağlığın fiziken ve ruhen iyilik hali olduğunu ifade ederek, "Biz fizik olarak hastaları iyileştireceğiz ancak ruhlarının da iyi olması lazım. Amacımız, çocukların iyileştikten sonra toplumun sağlıklı ve verimli birer bireyi olmaları." diye konuştu.

Prof. Dr. Kebudi, etkinliğe hem sağlığına kavuşmuş hem de tedavisi devam eden hastaların katıldığını aktararak, böylelikle, tedavisi süren hastaların, iyileşerek hayatına devam eden çocukları görüp moral kazandığını da belirtti.

Tedavi gören Ecrin Nisa Albayrak'ın (8) annesi Satı Aydoğmuş, kanser tedavisinde moralin önemine dikkati çekerek, "Her şey moralle başlıyor, moralle devam ediyor. Onlar güldükçe inanıyorum ki her şey daha güzel oluyor. Ecrin mutlu olduğu zaman ben daha da güçleniyorum. Onun ufacık bir gülümsemesi bile beni ayakta tutmaya yetiyor." şeklinde konuştu.

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