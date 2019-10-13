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Kanser tedavisi gören çocuklara moral etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri düzenlenen moral etkinliğinde bir araya geldi - İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan: - "Kanser hastalığının tedavisinde en önemli şey moral. Biz onlara ve ailelerine bir gün de olsa hastaneyi unutturmayı istiyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de kanser tedavileri devam eden çocuklar ve aileleri için moral etkinliği düzenlendi.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği tarafından Urla ilçesinde bir restoranda düzenlenen etkinliğe kanser tedavisi gören çocuklar ile aileleri katıldı.

Oynanan oyunlarla yüzleri gülen çocuklara dernek üyeleri tarafından hediyeler verildi.

- "Derneğimizin amacı hasta çocukların mutlu olması"

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te bir arkadaşına lösemi teşhisi konmasının ardından kan ve trombosit bağışçısı olduğunu, insanların kan ve kan ürünü bulmaktaki sıkıntılarını görünce aynı yıl 9 arkadaşıyla beraber derneği kurduklarını anlattı.

İzmir merkezli bir dernek olmalarına rağmen şimdiye kadar birçok kentteki çocuk hastanelerine gidip hasta çocuklarla bir araya geldiklerini belirten Aytan, "Derneğimizin amacı hasta çocuklarımıza ve ailelerine destek vermek. Bu destek bazen maddi bazen de manevi oluyor. Çocuklarımızın yeniden sağlıklarına kavuşmasını görmek ise bizim en büyük mutluluğumuz oluyor." dedi.

Aytan, her yıl tedavisi devam eden çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldiklerini anlatırken, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve aileleri uzunca bir süre hastanede kalıyor. Bu ister istemez onların tedavi süreçlerini de etkiliyor. Kanser hastalığının tedavisinde en önemli şey moral. Biz onlara ve ailelerine bir gün de olsa hastaneyi unutturmayı istiyoruz. Burada güzel havada bir araya geliyoruz. Hem aileleri hem de çocuklarımız çok mutlu oluyor. Oyunlar oynuyoruz. Akşam moralli bir şekilde hastaneye dönüyorlar."

Gülümser Gök ise oğlu Ayaz'a 6 aylıkken lösemi hastalığı teşhisi konulduğunu, 5 yıldan bu yana devam eden tedavi sürecinde İzmir Kan Ordusu Kanser Derneğinin her zaman yanlarında olduğunu anlattı.

13 yaşındaki Ahmet Metin Özpınar ise 3 yıl önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Moral etkinliğinde arkadaşlarıyla doyasıya eğlendiğini anlatan Özpınar, "Hastanede kaldığımız süre boyunca hep böyle güzel bir etkinliğin hayalini kurmuştum. Çok şükür tedavim de iyiye gidiyor. İnşallah tüm arkadaşlarım benim gibi bu hastalığı yener ve sağlıklarına kavuşur." ifadelerini kullandı.

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