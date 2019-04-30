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Kanser tedavisi gören çocukların helikoptere binme dileği gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gören çocukların helikoptere binme dileği gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Bir Dilek Tut Derneği, kanser tedavisi gören çocukların helikoptere binme isteğini yerine getirdi.

Bir Dilek Tut Derneği, kendilerine başvuran ve çoğunluğu kanser tedavisi gören çocukların 'helikoptere binme' isteğini hayata geçirmek için çalışma başlattı. Çocuklar, Dünya Dilek Günü kapsamında, sosyal sorumluluk projesine destek veren Kaan Air'in sponsorluğunda helikoptere binerek, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını havadan görme imkanı buldu.

Tarihi Yarımada, Haliç ve Boğaz hattı dahil olmak üzere İstanbul'un onlarca eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleyen çocuklar, uçuş sırasında keyifli anlar yaşadı. Çocukların helikopter içinde heyecanlı ve mutlu oldukları görülürken veliler de çocuklarının helikoptere biniş ve inişlerini, helikopter içindeki duygularını cep telefonlarına kaydederek sevince ortak oldu.

Çocuklar ve katılımcılar, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ayrıca pasta kesip birbirlerine ikram etti.

- "Tedavilerine olumlu bir katkısı olması için..."

Bir Dilek Tut Derneği Genel Müdürü Zeynep Ürkün, çocukları mutlu etmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ürkün, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı olarak çocukluk çağı kanserlerinden tedavi gören çocuklarımız var. Onların tedavilerine olumlu bir katkısı olması için biz onların imkansız olarak düşündükleri hayalleri yerine getiriyoruz. Geçen sene bu çocuklarımızın her birinin çok başka hayallerini yerine getirdik. Kimi prenses olmak istemişti, kimi podyuma çıkmak istemişti, kimi bir yatak odası takımına sahip olmak istemişti."

Çocukların helikoptere binme isteğinin de Kaan Air'in desteğiyle hayata geçtiğine vurgu yapan Ürkün, "Geçen sene dileğini yerine getirdiğimiz çocukların mutluluğunu devam ettirmek için ekstra bir etkinlik düzenledik. İstanbul'u havadan gezdiler. Çok heyecanlandılar, çok mutlu oldular. Çığlıklar attılar, onların mutluluğuyla biz de çok mutlu olduk." diye konuştu.

Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler de çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Süler, "Bunun hakikaten anlamı bizim için çok büyük. Çünkü kendilerine 'bir dilek tut' diye soru sorulduğunda akıllarına ilk uçmak gelen çocukların bizler için çok anlamlı bir karar verdiğini düşünüyoruz." dedi.

Kemal Süler, bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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