Kanser tedavisi gören çocukların helikoptere binme dileği gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Bir Dilek Tut Derneği, kanser tedavisi gören çocukların helikoptere binme isteğini yerine getirdi.

Bir Dilek Tut Derneği, kendilerine başvuran ve çoğunluğu kanser tedavisi gören çocukların 'helikoptere binme' isteğini hayata geçirmek için çalışma başlattı. Çocuklar, Dünya Dilek Günü kapsamında, sosyal sorumluluk projesine destek veren Kaan Air'in sponsorluğunda helikoptere binerek, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını havadan görme imkanı buldu.

Tarihi Yarımada, Haliç ve Boğaz hattı dahil olmak üzere İstanbul'un onlarca eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleyen çocuklar, uçuş sırasında keyifli anlar yaşadı. Çocukların helikopter içinde heyecanlı ve mutlu oldukları görülürken veliler de çocuklarının helikoptere biniş ve inişlerini, helikopter içindeki duygularını cep telefonlarına kaydederek sevince ortak oldu.

Çocuklar ve katılımcılar, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ayrıca pasta kesip birbirlerine ikram etti.

- "Tedavilerine olumlu bir katkısı olması için..."