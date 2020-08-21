HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanser tedavisi gören Emre öğretmen, yaşama tutunamadı

Kanser tedavisi gören Emre öğretmen, yaşama tutunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 17:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni Emre Vardar (39) karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Emre öğretmenin sosyal medya hesabından eşiyle birlikteki çekilen fotoğrafını, kısa süre önce "Uzun bir ömür aşkla inşallah" mesajıyla paylaştığı görüldü.

Kanser tedavisi gören Emre öğretmen, yaşama tutunamadı

Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu'nda 10 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Emre Vardar, yaklaşık 10 aydır tedavi gördüğü karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

"UZUN BİR ÖMÜR AŞKLA İNŞALLAH"

Özel bir hastanede dün akşam hayata veda eden öğretmenin ölümü meslektaşlarını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Vardar'ın sosyal medya hesabından kısa süre önce eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Uzun bir ömür aşkla inşallah" mesajıyla paylaştığı görüldü.

Öğretmenin cenazesi, baba ocağı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Açığa alınmıştı! Astsubay gözaltındaAçığa alınmıştı! Astsubay gözaltında
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Bucak'ta bir köy karantinaya alındı
5 kişide korona çıktı, köy karantinada!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan doğalgaz mesajı
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama!
FETÖ'den açığa alınmıştı! Astsubay gözaltında
Açığa alınmıştı! Astsubay gözaltında
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Bülent Arınç’ın açıklamalarına sanatçılardan tepki geldi
Bülent Arınç’ın açıklamalarına sanatçılardan tepki geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.