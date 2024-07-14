Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton ikinci kez kameralara yansıdı

Middleton'ın 9 yaşındaki kızı Prenses Charlotte ve kız kardeşi Pippa Middleton da programa katıldı. Kate Middleton bu sene ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı.
Kanser tedavisi gördüğü için uzun zamandır kameralardan uzak duran Prenses Kate Middleton, ilk kez haziran ayında 'Trooping the Colour' adlı askeri törende halkın karşısına çıkmıştı. Ardından yeniden sessizliğe bürünen Prenses'in bugün Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılarak kupa sunumu yapıp yapmayacağı merak konusuydu.
Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, Middleton'ın Wimbledon erkekler finaline katılacağı duyurulmuştu.
Middleton finale katıldı ve kazananın kupasını takdim edeceği öğrenildi.