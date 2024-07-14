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  4. Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton ikinci kez kameralara yansıdı

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton ikinci kez kameralara yansıdı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.07.2024 18:26
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Kanser tedavisi gören 42 yaşındaki Galler Prensesi Kate Middleton ikinci kez görüntülendi. Bugün tenisteki Grand Slam finalinde Wimbledon'daki Kraliyet Locasına gelen Middleton'ı herkes alkışladı. Middleton'ın ayrıca Grand Slam finalini kazanacak sporcuya kupasını takdim edeceği öğrenildi.

Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton ikinci kez kameralara yansıdı

Middleton'ın 9 yaşındaki kızı Prenses Charlotte ve kız kardeşi Pippa Middleton da programa katıldı. Kate Middleton bu sene ikinci kez kamuoyunun karşısına çıktı.

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SÜRECİ KAMERALARDAN UZAK YÜRÜTÜYOR

Kanser tedavisi gördüğü için uzun zamandır kameralardan uzak duran Prenses Kate Middleton, ilk kez haziran ayında 'Trooping the Colour' adlı askeri törende halkın karşısına çıkmıştı. Ardından yeniden sessizliğe bürünen Prenses'in bugün Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılarak kupa sunumu yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

ERKEKLER FİNALİNE KATILDI

Kensington Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, Middleton'ın Wimbledon erkekler finaline katılacağı duyurulmuştu.

Middleton finale katıldı ve kazananın kupasını takdim edeceği öğrenildi.


Express
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Anahtar Kelimeler:
Galler Kate Middleton
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