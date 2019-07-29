Kanser tedavisi gören Kıbrıs gazisi, hayatını kaybetti

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Kıbrıs gazisi Fahrettin Kandırmış (66), yaşamını yitirdi.

Evli, 5 çocuk babası Kıbrıs gazisi Fahrettin Kandırmış'a 5 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulup, tedavisine başlandı. Kandırmış, doktorların müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 2009- 2019 yılları arasında Kula'nın kırsal Pabuçlu Mahalle Muhtarlığı da yapan Kandırmış'ın ölümü ailesi, yakınları, sevenlerini yasa boğdu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda tankçı çavuş olarak vatani görevini yapan gazi Kandırmış'ın cenazesinin yarın Kula Kurşunlu Camisi'nde düzenlenecek askeri törenin ardından Pabuçlu Mahallesi Ebedi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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