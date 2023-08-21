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Kanser tedavisi gören Tanyeli isyan etti! Adını kullanıp yardım gecesi düzenlemişler ama...

21.08.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç ay önce pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli, iki haftadır paylaşım yapmıyordu. Son paylaşımıyla adını kullanıp yardım gecesi düzenleyen dostlarına sitem eden Tanyeli, "İki haftadır beni çok üzen şeyler oldu" dedi ve açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Asıl adı Öznur Kral olan ve bir süredir ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tedavisi devam eden Tanyeli, yaşadığı büyük hayal kırıklığını anlatarak takipçileriyle dertleşti.

"İKİ HAFTA ÇOK ZOR GEÇTİ"

Ünlü isim, "Çok zor iki hafta geçti. Kemoterapinin etkisi ilk defa bu kadar uzun sürdü. Son tahliller daha çıkmadı. İki gündür kendimdeyim, enerjim var. Üç gün üç gece kemoterapi alıyorum. Yan etkileri de iki gün sürüyor toplam beş gün hastanede yatıyorum. Bu sefer ağır geçti, duygusal olarak da iyi değildim, ondan kemoterapi yordu. İki haftadır hiçbir şey yapamadım. Çok mesaj aldım ama bu seferki yan etkiler çok ağır oldu. Bu gibi hastalıklarda moralin motivasyonun yerinde olacak. Ama insanların düşüncesizliklerinden, bu hastaları vebalı gibi görüyorlar en yakın dostların en uzak kalıyor. En uzak kalan bir an da en yakının oluyor" dedi.

''BANA GELEN BİR DESTEK YOK''

"Geçtiğimiz iki hafta boyunca beni çok üzen şeyler oldu" diyen Tanyeli, "Bundan dolayı kemoterapi biraz ağır geçmiş olabilir. Kelimelerime dikkat etmek istiyorum, içlerinde çok yakın olduğum 35 yıldır kardeşim gibi gördüğüm sanatçı dostum da olduğu için. Bu konuda iyi niyetlerinden şüpheye düşmek istemediğim insanlar benim rızam olmadan bir anons yapmışlar. Bana bir destek istemişler. Bana gelen bir destek yok. O geceyi çok konuşmak istemiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim var onun iyi niyetinden şüphem yok. Benim duyuru yapmadığım bir şeye lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Tanyeli, sözlerini "Benim beklentim yok, bana gelen bir şey de yok. Böyle geceleri duyup bende çok büyük paralar varmış gibi, iki kuruşa alınacak şeye 100 kuruş istenmeye başladı. Herkes para peşine düşmeye başladı. Böyle şeyler insanı çok yoruyor. Hastalığımı mı düşüneyim, ne sanıyorlarsa... Herkesin benimle ilgili bir düşüncesi var. ‘Tanıdığım’ dediğim insanları tanımıyormuşum! Bir paradır gidiyor. Nerede bu para, kimde bu para? Fani dünyanın ani değişen insanları...

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Dost olan sen de para var sanıyor, bir anda başka bir şey oluyor. O kadar hassas konular ki... Allah bana ‘çekil’ dedi. “Sen tedavini olmaya devam et. İnsanların bu fani dünyada nasıl değiştiğine bak” dedi. Siz giderken ben dönüyordum. Şu an tedavime odaklanmak zorundayım ama zamanı gelecek. Herkes ‘Tanyeli çok büyük para topladı” diyor. Nerede bu para? Bende yok çünkü! Dostlarım böyle bir destek gelmesinden çok memnun olurdu. Çok hazırlıksız yakalandım, çalışmıyorum. Hayatımız Avustralya’da dolayısıyla bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bu geceyi duyan bende çok büyük para var sanıp telefon açmaya başladılar" diye noktaladı.

TESADÜF ESERİ KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmiş daha sonra rutin sağlık taramasına giden ünlü oryantal Pankreas Kanseri olduğunu öğrenmişti.


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