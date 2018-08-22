Kanser tedavisi gören Tokat AFAD Müdürü, hayatını kaybetti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta bir süredir böbrek kanseri tedavisi gören İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Turan Uzun (51), hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat AFAD Müdürü, evli ve 4 çocuk babası Turan Uzun'a, yaklaşık 5 ay önce rahatsızlığı dolayısıyla gittiği hastanede böbrek kanseri teşhisi kondu. Uzun, 3 ay önce tedavi için Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavisi sürerken, dün gece fenalaşan Uzun, yaşamını yitirdi.
Tokat'a getirilen Turan Uzun'un cenazesi, bugün Behzat Camisi'nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh-i Şirvani Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Vali Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, daire amirleri, meslektaşları ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
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