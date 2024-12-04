Kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli'yi ziyaret eden Safiye Soyman'ın çektiği videoya tepki yağdı! Ünlü oryantalin son hali ise yürek burktu...

Mide operasyonu geçirdikten sonra 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Hastanede tedavi gören ünlü oryantal, sık sık hastane odasından takipçileriyle durumunu paylaşıyor ve dertleşiyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise ünlü isim hastane odasından ziyaretçi sürelerinin uzun olmasından şikayet etmişti. "Sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. Burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün." demişti.

SAFİYE SOYMAN'DAN TEPKİ ÇEKEN VİDEO!

Tanyeli'yi birçok yakın dostu hastanede ziyaret ederken Safiye Soyman'ın paylaştığı bir video tepki topladı. Tanyeli ile hastane odasında video çeken Soyman'ın bu hareketine eleştiri yağdı.

Safiye Soyman, videosunda “Canım Tanyeli'min yanına geldim. O kadar mutlu oldum ki o gözünün içinin gülüşü, rengi düzelmiş, iştahı da açılmış. Herkes seni çok merak ediyor. Biraz da bilgilendirmek istedim” dedi.

Tanyeli “İyi ki geldin. Ayaklarınıza sağlık. Sayenizde günüm en azından güzel geçiyor. Dostlarım gelince çok mutlu oluyorum. İki gündür kendimi çok iyi hissediyorum. Gördüğün gibi mamayla besleniyorum. Bakın süt, protein. Allah şifa versin” yanıtını verdi. Birçok kullanıcı Soyman'ın yaptığının ayıp olduğunu belirtti. "Şovun sırası mı?" ," Allah akıl fikir versin" , "Eksik kalırdın" yorumları yapıldı.