Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi

Aldığı kemoterapi yüzünden saçları dökülen 10 kilo zayıflayan Kızıloğlu, yanlış teşhisi koyan doktor ve sağlık çalışanları için 3 yıldır soruşturma izni verilmemesine tepki gösterdi.
'ÇOCUKLARIM YÜZÜME AĞLAYAN GÖZLERLE BAKIYORDU'
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün soruşturma izni vermemesi üzerine Danıştay'a başvurduklarını ve buradan gelen sonucu beklediklerini belirten Kızıloğlu, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Hayatının zindana döndüğünü ifade eden Kızıloğlu şunları söyledi: "Kemoterapi nedeniyle fiziksel zayıflık ve güç kaybına uğradım. Saçlarım döküldü. Çocuklarım yüzüme ağlayan gözlerle bakıyordu. Uyurken yanıma gelerek nefes alıp almadığımı kontrol ediyorlardı." (DHA)
Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil
Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç
Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum