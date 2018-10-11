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Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 08:08 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 3 yıl önce halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede "lenf bezi kanseri" teşhisi konulan ve 4 kez kemoterapi alan Yılmaz Kızıloğlu'nun (48) Ankara'dan gelen raporlarında kanser değil, soğuk algınlığı geçirdiği ortaya çıktı.

Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi

Aldığı kemoterapi yüzünden saçları dökülen 10 kilo zayıflayan Kızıloğlu, yanlış teşhisi koyan doktor ve sağlık çalışanları için 3 yıldır soruşturma izni verilmemesine tepki gösterdi.

'ÇOCUKLARIM YÜZÜME AĞLAYAN GÖZLERLE BAKIYORDU'

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün soruşturma izni vermemesi üzerine Danıştay'a başvurduklarını ve buradan gelen sonucu beklediklerini belirten Kızıloğlu, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Hayatının zindana döndüğünü ifade eden Kızıloğlu şunları söyledi: "Kemoterapi nedeniyle fiziksel zayıflık ve güç kaybına uğradım. Saçlarım döküldü. Çocuklarım yüzüme ağlayan gözlerle bakıyordu. Uyurken yanıma gelerek nefes alıp almadığımı kontrol ediyorlardı." (DHA)


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kanser Erzurum yılmaz kızıloğlu

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