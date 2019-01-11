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Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Aksak için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda kişi katıldı.

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Uzun zamandır kanser tedavisi gören eski AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak, 62 yaşında hayatını kaybetti. Aksak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aksak'ın aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından Aksak için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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'UZUN YILLAR BERABER YÜRÜDÜK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Aksak'a yönelik duygularını anlattı. Erdoğan, "Onunla uzun yıllar beraber yürüdük. Son dönemdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Bütün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Rabbim bizlere imanla, Kur'anla hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip etsin. Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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erdoğan Muhyettin Aksak eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak

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