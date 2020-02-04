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'Kanser tedavisi olmayan bir hastalık değil'

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

Hepimizin vücudunda kanserli hücrelerin mevcut olduğunu söyleyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, kanserli hücreleri bağışıklık sistemimizin yok etmeye çalıştığını söyleyerek, kanserden korunmanın yollarını anlattı. 'Söylendiği gibi kanser tedavisi olmayan bir hastalık değildir' diyen Aktaş, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle çağın vebası kanser özelinde görüş ve önerilerini paylaştı. Yaşayan tüm organizmalar gibi vücudumuz da devamlı hasarlı hücreler ürettiğini söyleyen Aktaş'ın söyledikleri:

'Kanser tedavisi olmayan bir hastalık değil'

Doğru beslenerek birçok kanser türünün önüne geçilebileceğine dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Kanseri yenmeye sofranızdan başlamalısınız. Genetik faktörler, obezite, hatalı beslenme alışkanlıkları, alkol, enfeksiyonlar, düzensiz yaşam, çevre kirliliği gibi faktörler kanserin en büyük tetikleyicileri.” diye uyarıyor.

'KANSERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIN'

“Kanseri yenmek için ilk şart, yaşam sevincinizi ve umudunuzu yitirmeden hayata dört elle sarılmanızdır.” diyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Doğadan ve doğaldan uzaklaştıkça kanser artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son verilere göre; 2030 yılında kanser hastalığına yakalananların sayısının 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Kanser bir kere meydana gelince tedavisi çok zor bir hastalık. En önce biz onu engellemeye çalışmalıyız. İnsan vücudunda bağışıklık sistemi, doğuştan itibaren kanserli hücreyi öldürebilecek kabiliyete sahiptir. Bu kabiliyet doğuştan gelir ama biz bunu desteklemeliyiz. Kanser hastalığının oluşmaması için insanın maruz kaldığı kanserojenleri azaltmalı ve bağışıklık sisteminin gücünü artırmalıyız. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın sırrı ise doğru beslenmeden geçiyor” dedi.

'BESİNLERİN SİZİ BESLEMESİ GEREKİR, ZEHİRLEMESİ DEĞİL'

Vücutta her gün kanserli hücreler oluştuğunu, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin bu hücreleri bulup yok ettiğini vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, “Her fırsatta söylediğimiz gibi eğer doğru beslenir, vücudunuza ihtiyacı olan besini verirseniz vücut zaten hastalıklardan korunur, hastalık oluştuğunda da kendini iyileştirmeyi bilir. Vücuttaki tüm metabolik faaliyetlerin düzgün bir şekilde çalışmasını, vücudun enerji santralleri mitokondrilerin optimum enerji üretmesini sağlayan vitaminler, mineraller, fitobesinler, protein içeren yiyeceklerdir. Siz doğru beslenir, sebzeyi, meyveyi mevsiminde yerseniz, evinizde yoğurt mayalar, turşu kurar, yürüyüşünüz, egzersizinizi yaparsanız hastalıklardan maksimum düzeyde korunursunuz” diyor.

Dr. Ümit Aktaş “Bugün, dedelerimizin, anneannelerimizin zamanında var olmayan yüzlerce toksine maruz kalıyoruz. Bu kadar toksine maruz kalıyoruz ama bu zararı telafi edecek besinlerden de yararlanmıyoruz. Yediklerimiz bizi beslemek şöyle dursun hasta ediyor. Bir süpermarketten aldığınız paketlenmiş bir gıdanın içinde aklınıza, hayalinize bile gelmeyen katkı maddeleri, kimyasallar var. Bir fast-food restoranına gittiğinizde önünüze gelen hamburgerde, patates kızartmasındaki en tehlikeli, en zararlı bileşenin trans yağlar olduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı söyleyebilirim. Kanser salgınının sorumlusu işte tüm bu unsurların bir araya gelmesidir.” diyor.

Tüm dünyada, kanser tedavisinde bitkiler yaygın olarak kullanılıyor ve başarılı sonuçlar alınıyor. Bu konuda pek çok bilimsel çalışma ve kanıt mevcuttur diyen Dr. Ümit Aktaş, yetkin doktorların kontrolünde olduğu sürece, kanser tedavisinde bitkilerin gücünden yararlanın önerisinde bulunuyor.

KANSER TEDAVİSİNDE ETKİLİ BİTKİLER

Zerdeçal
Limon
Çörekotu
Meyan Kökü
Yeşil Çay
Brokoli

ANTİ KANSER STRATEJİLERİ

Dr. Ümit Aktaş anti-kanser stratejileri ile ilgili şunları söyledi:

İşlenmiş yiyeceklerden, şekerden uzak durun
Doğal beslenmenin gücünü keşfedin
Stres kontrolüne önem verin
Güneşlenin
Omega-3 takviyesi alın
Bağırsak floranızı unutmayın

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Fitoterapi kanser kanser hücresi kanserli hücreler

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