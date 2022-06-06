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Kanser tedavisinde önemli bir yeri var! Kanser hastaları ve ailelerine…

06.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en sık karşılaşılan ve çok ciddi sonuçlara neden olabilen hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Kanser hastalarının hastalık sürecini iyi geçirmesi sağlığı oldukça etkiliyor. Kanserin erken teşhis edilmesi, tedavi sürecinde doğru tedavi yöntemleri uygulanması ve sağlıklı psikolojiye sahip olunması tedavi sürecini hızlandırıyor.

Kanser tedavisinde önemli bir yeri var! Kanser hastaları ve ailelerine…

Her yıl binlerce insan kansere yakalanıyor. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, zararlı madde kullanımları gibi değişen yaşam alışkanlıkları kansere yakalanma riskini büyük ölçüde arttırıyor. Kanserin meydana getirdiği zararlı etkileri azaltmak adına hastanın ve ailesinin psikolojisinin kontrol altına alınması gerekiyor. Kanser hastalığına yönelik psikolojik tedavi uygulamalarının kanserle ilişkili fiziksel ve psikolojik sorunlarla baş etmeye yönelik tutum ve davranışları geliştirmede önemli rol oynadığını belirten Psikolog İrem Naz Kırım, “Psikoterapi yöntemi; kanser hastalarının ve ailelerinin duygularını ifade etmeleri ve duygularını aktarmalarına yardımcı olmaktadır. Böylece psikolojik kaygı, üzüntü, stres ile başa çıkmalarına katkı sağlanabilmektedir” dedi.

HASTALIKLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİN PAYLAŞILMASI ÖNEMLİ

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Kanser tedavisinde psikoterapi yönteminin, hastalığın oluşturduğu çok yönlü krizi sosyal destek ve iletişimin güçlendirilmesi ile yönetebildiğini ve yanlış algıların düzeltilmesine de yardımcı olduğunu söyleyen Psikolog İrem Naz Kırım, açıklamalarda bulundu. Psikolog İrem Naz Kırım, “Hastalara verilen psikolojik destek ve tedavi psikolojik bozuklukları düzeltmeye ve azaltmaya çalışmakla birlikte sosyal uyumu da sağlamaya yöneliktir. Bu süreçte kaygı, depresyon ve diğer psikiyatrik belirtilerin düzeltilmesi, kızgınlık, öfke, suçluluk gibi (örtülü) duygu ve tepkilerin ifade edilmesi, hastalıkla ilgili düşüncelerin paylaşılması önemlidir. Sürecin bu şekilde devam etmesi hastaların kendi denetimlerine yönelik duygular geliştirmesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

PSİKOTERAPİ KAYGI VE ÜZÜNTÜYLE BAŞA ÇIKILMASINA KATKI SAĞLIYOR

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Psikolog İrem Naz Kırım, kanser hastalığına yönelik psikolojik tedavi uygulamalarının kanserle ilişkili fiziksel ve psikolojik sorunlarla baş etmeye yönelik tutum ve davranışları geliştirmede önemli rol oynadığına dikkat çekti. Psikolog Kırım, “Psikoterapi yöntemi; kanser hastalarının ve ailelerinin duygularını ifade etmeleri ve duygularını aktarmalarına yardımcı olmaktadır. Böylece psikolojik kaygı, üzüntü, stres ile başa çıkmalarına katkı sağlanabilmektedir” şeklinde konuştu.

HASTALIK AİLE BİREYLERİNİ DE ETKİLİYOR

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Kanser tanı ve tedavisinin sadece hastayı değil, aileyi bireylerini de etkilendiğinin altını çizen Psikolog İrem Naz Kırım, “Aile veya hasta yakınlarının psikolojik destek ve tedavi sürecine dâhil olmaları hastalığın aile bireyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesini sağlamaktadır. Var olan koşulları önceden etkileyen ya da durum ile birlikte ortaya çıkan psikopatalojik reaksiyonların tanımlanmasının sürece katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca hasta ve ailesinin bir araya getirilmesi tedaviyle ilgili kararların gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Hastalık hakkındaki duygu ve düşünceleri paylaşmanın da psikolojik tedaviyi olumlu etkileyeceği ifade edilmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

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kanser
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