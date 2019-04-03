HABER

Kanser tedavisinde reçeteleri "sanat" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

Antalya'da, kanseri yenenlerin rehabilitasyon sürecinde moral için yaptıkları eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Kanseri yenen Zümrüt Gökbacak: - "Sanatla uğraşmak ilaçlar kadar etkili oldu" - Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan: - "Bu insanların karanlık dünyası ancak sanatla aydınlatılabilirdi. Yaptıkları eserler, en iyi reçete oldu"

Antalya'da, kanserle mücadele ederek hastalığı yenenlerin rehabilitasyon döneminde yaptıkları eserler, tedavi süreçlerinde ve sonrasında moral kaynağı oldu.

Özel bir hastanenin Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'ın çağrısıyla on yıl önce başlatılan "Sanatla Terapi Projesi" kapsamında, kanser tedavisi gören hastalara yönelik çeşitli sanat etkinlikleri düzenlendi.

Kemoterapi gören, hastalığında son aşamaya gelen hastalar, koza kabuklarından, çakıl taşlarından, ağaç köklerinden tablolar yaptı, kara kalem çalışmasından el sanatlarına kadar birçok etkinliğe katıldı.

Geçirdikleri zorlu süreçte hayata sanatla tutunmaya çalışan kadınların çoğu, yaptıkları eserlerle moral buldu.

"Tedavi sürecimizde sanat reçetemiz oldu." diyen kadınlar, yaptıkları eserlerden oluşan "Büyülü fırçalarla hayata bir renk bir dokunuş" adlı sergiyi Dokumapark Modern Sanat Galerisi'nde açtı.

Kanseri yenen hastalardan Naciye Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendiğini, zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini dile getirdi.

Psikolojik tedavinin ilaç kadar etkili olduğunu belirten Ateş, "Sanatla tanıştım, dünyam değişti. Koza kabuklarından tablolar, resimler yapıyorum." dedi.

Hemşire Zümrüt Gökbacak da 2016'da kolon kanseri olduğunu öğrendiğini, 1,5 yıl süren tedavi sürecinden altı ay sonra hastalığın tekrar nüksettiğini söyledi.

Zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Gökbacak, "İlaçlar sürekli rahatsız ediyordu. Çok kötü günler geçirdim. Bu süreçte hastanenin sanat merkezindeki arkadaşlarla tanıştım. Sanatla uğraşmaya başlayınca hastalığımı yendim. Sanatla uğraşmak ilaçlar kadar etkili oldu." diye konuştu.

İki yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenen İngilizce öğretmeni Hande Demir de radyoterapiden sonra görevine döndüğünü ancak bir yıl sonra kanserin kemik ve karaciğerine sıçradığını bildirdi.

Ağır tedaviler gördüğünü aktaran Demir, "13 kür kemoterapimi aldım. Uzun saçlarım vardı kaybettim, acıklı bir durum. İlk kanser olduğumu öğrendiğimde deniz kızını çizmişim. Ağlamamak için resim çiziyorum. Ne zaman ağlama krizim gelse kağıt kalem alıp resim çiziyorum, kendiliğinden geçiyor." ifadesini kullandı.

- "Yaptıkları eserler, en iyi reçete oldu"

Kanser hastalarını sanatla buluşturan emekli el sanatları ve resim öğretmeni Aysun Erdoğan ise annesinin meme kanseri olduğunu, onu sanatla tanıştırarak kanseri yenmesini kolaylaştırdığını anlattı.

Kanserle mücadelede sanatın ilaçlar kadar etkili olduğunu belirten Erdoğan, "Bütün kanser hastalarını içine alacak büyük sergiler açmak istiyorum." dedi.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, yürekten doğan eserlerin sergisini açtıklarını, kanser tanısı alan hastaların kalbindekini, yüreğindekini sanat eserine dönüştürdüğünü söyledi.

Başarılı çalışmalar yapıldığını kaydeden Özdoğan, "Kanser tedavisi sadece koldan, ağızdan ilaçlar vermek, birtakım tetkikler yapmak değildir. Bu insanların karanlık dünyası ancak sanatla aydınlatılabilirdi. Yaptıkları eserler, en iyi reçete oldu." şeklinde konuştu.

Sergi, 14 Nisan'a kadar ziyarete acık kalacak.

Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de büyük sürpriz
Giresun’un ilk yabancı misafirleriGiresun’un ilk yabancı misafirleri
Kınalı kuzu oy veren sahibinin peşinden ayrılmadıKınalı kuzu oy veren sahibinin peşinden ayrılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dokumapark kanser Prof. Dr. Mustafa Özdoğan sergi tedavi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınıra komando takviyesi!

Sınıra komando takviyesi!

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.