Kanser tedavisinde Viagra etkisi: Büyük bir adım

Bilim adamları, Viagra gibi ilaçların kanserin tedavi sürecinse iyileştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Cancer Research UK tarafından yapılan araştırmada, erektil disfonksiyon haplarının kemoterapiyi özellikle gırtlak kanserine karşı daha etkili hale getirebileceğini buldu.

Viagra ve türevleri, kanser hücrelerinin etrafında koruyucu kalkanlar oluşturan enzimleri kapatarak kemoterapinin tümörleri yok etmesini kolaylaştırıyor.

Laboratuvarlarda ve farelerde yapılan testler, ilaçların birleştirilmesinin insan hastalarda ve diğer kanser türlerinde de işe yarayacağını gösteriyor.

BÜYÜK BİR ADIM OLABİLİR

Bilim adamları hem erkeklerin hem de kadınların fayda sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Southampton Üniversitesi'nden araştırma yazarı Profesör Tim Underwood şunları söyledi: "İnsanlara her gün güvenli bir şekilde reçete edilen bir ilacı bulmak, tedavisi zor bu hastalıkla mücadelede ileriye doğru atılmış büyük bir adım olabilir." dedi.



