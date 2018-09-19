Kanser tedavisini canlı yayınla öğrencilere izlettiler

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Japon hekimler Dr. Tomohiko Rİchard Ohya ve Dr. Hiroaki Matsui ile birlikte erken evre kanser hastalarının ameliyatsız bir şekilde tedavisinin mümkün olduğu yöntem olan Endoskopik Submukozal Diseksiyon tekniğini uygulamalı olarak asistan öğrencilere anlattı. Japon ve Türk heyeti uygulama odasında işlemi yaparken, öğrenciler başka bir salona kurulan canlı yayın sistemiyle dersi ekranlardan takip etti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistan öğrenciler için yapılan eğitim, Gastroenteroloji Anabilim Dalı Endoskopi ünitesinde düzenlendi. Japonya'dan gelen Dr. Tomohiko Rİchard Ohya ve heyetinin katıldığı eğitimlerde canlı vakalar üzerinde yapılan uygulamalar başka bir salon içerisinde bulunan öğrencilere canlı yayınla izlettirildi. İki gün süren eğitimlerde öğrenciler 2006 yılından bu yana Türkiye'de kullanılan kanser hücrelerinin endoskopik yöntemle dışarıya çıkartılması işlemi (endoskopik submukozal diseksiyon) hakkında bilgilendirildi.

Yapılan eğitimlerle ilgili olarak amaçlarının gastroenteroloji alanıyla ilgili hekimlere ileri teknik uygulamalarını anlatmak olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sindirim sistemi erken kanserlerinde endoskopik yöntemlerle çıkarılma işlemleri zaten 2006 yılından beri Türkiye'de yapılıyor. Biz ilk uygulamayı başlatmıştık bununla ilgili zaman zaman aralıklı kurslarımız devam ediyor. Bugün yaptığımız bir kurs aslında, Türkiye'de bu işle ilgilenen gastroentereloji uzmanı arkadaşlarımıza, hocalarımıza ileri teknik uygulamalarını gösteriyoruz. Dün hayvan modelleri üzerinde çalışma yaptık bugün de canlı vakalar üzerinde uygulama yapacağız. Japonya'dan profesör arkadaşlarımız Tomohiko Richard Ohya ve yardımcısı Hiroaki Matsui ile birlikte bir vaka yapacağız ve bu uygulamayı öğrencilerimiz için de odalara canlı olarak izlettireceğiz. Amacımız öğrencilerimizin vakalar karşısında tecrübe edinip bilgi sahibi olmasıdır. dedi.



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